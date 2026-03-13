Preocupa el fuerte endeudamiento de las familias: es el más alto en dos décadas

La cantidad de hogares que acumulan saldos impagos es la más alta en dos décadas, según datos del familias . El endeudamiento en este segmento alcanza niveles récord, afectando la estabilidad financiera de muchos hogares argentinos en la actualidad.

Además, esta situación afecta a todos los principales bancos del sistema, generando preocupación en el sector financiero.

Según la información, al considerar la deuda con billeteras virtuales, el 25% tiene demoras mayores a tres meses.

Con un nivel más bajo, también hay alerta por la normalidad de los pagos en las empresas.

La cuestión de la mora en los créditos ya se convirtió en “un fenómeno macro”.

Los bancos reconocen que se trata de un tema relevante y empezó a impactar en sus balances.

La irregularidad en los pagos normales fue mucho más alta en las entidades financieras tradicionales y llegó en enero al 23,9%.