El nuevo beneficio que anunció Banco Provincia para quienes paguen con el celular

El Banco Provincia incorporó una nueva modalidad para pagar con tarjetas directamente desde el celular y anunció beneficios especiales durante marzo para quienes utilicen la tecnología NFC en distintos comercios. La herramienta permite realizar pagos sin contacto y acceder a descuentos en gastronomía, cafeterías y espectáculos.

La actualización forma parte de una estrategia del banco para ampliar sus herramientas digitales y adaptarse a los nuevos hábitos de consumo. Con esta función, los clientes pueden abonar en comercios sin necesidad de llevar la tarjeta física, utilizando únicamente el teléfono móvil.

Para usar esta modalidad, es necesario contar con una tarjeta Visa habilitada para pagos sin contacto y vinculada al celular. Una vez configurada, al momento de pagar solo hay que acercar el dispositivo al lector del comercio para que el sistema procese la operación.

Junto con el lanzamiento de esta modalidad de pago, el banco confirmó promociones durante marzo para quienes utilicen tarjetas Visa desde el celular. Los beneficios se concentran principalmente en gastronomía y cafeterías, con reintegros y descuentos en comercios adheridos.

El Banco Provincia sumó beneficios para quienes paguen con el celular usando tarjetas Visa. Foto: Banco Provincia

Uno de los beneficios anunciados está vinculado al Movistar Arena Buenos Aires, uno de los principales recintos de espectáculos del país.

Quienes paguen en los locales gastronómicos del estadio utilizando tarjeta Visa desde el celular podrán acceder a:

10% de reintegro en compras

Tope de devolución de $5.000 por tarjeta por mes

Esto permite que quienes asistan a recitales o eventos puedan aprovechar el descuento al comprar comida o bebidas dentro del predio.

Descuento en Starbucks pagando desde el celular

Otra de las promociones alcanza a la cadena de cafeterías Starbucks.

Durante marzo, quienes paguen con tarjeta Visa desde el celular podrán acceder a:

20% de descuento todos los días

Promoción exclusiva en Mocha Latte y Mocha Frappuccino

Cuándo se acreditan los reintegros de los descuentos

Según informó el Banco Provincia, los reintegros correspondientes a estas promociones no se aplican en el momento de la compra.

El dinero se acredita posteriormente en el resumen de la tarjeta utilizada para realizar el pago, siempre que la operación cumpla con las condiciones establecidas en cada beneficio.