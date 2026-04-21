Cuenta DNI en la Feria del Libro 2026: todos los descuentos y beneficios

Los usuarios de Cuenta DNI y tarjetas del Banco Provincia tendrán descuentos y cuotas sin interés en la Feria del Libro 2026. Los beneficios estarán vigentes durante todo el evento e incluyen reintegros, promociones especiales y una jornada con ingreso gratuito para clientes.

Durante toda la feria, el Banco Provincia ofrecerá promociones para compras en stands adheridos. Entre los principales beneficios se destacan:

Además, en el stand de la provincia de Buenos Aires habrá un beneficio adicional:

El 6 de mayo será el día especial del Banco Provincia dentro de la Feria. En esa jornada, los clientes podrán ingresar gratis presentando sus tarjetas o la app Cuenta DNI.

Además, a las 17 se realizará una mateada literaria con la escritora Alejandra Kamiya, mientras que a las 20 habrá un show de Iván Noble en la pista central.

Las propuestas del Banco Provincia en la Feria

La entidad será sponsor principal del evento y contará con un stand con distintas propuestas para el público. Allí se promocionará el Gran Premio Banco Provincia de Literatura 2026, con exhibición de libros ganadores de ediciones anteriores.

También habrá un espacio de audiocuentos con zona de escucha, mateadas diarias a las 15 y 18, y actividades vinculadas a inversiones con juegos y asesoramiento.

Maratón de lectura: literatura y memoria

El 28 de abril se realizará una maratón de lectura colectiva dedicada a autores censurados durante la última dictadura. La actividad incluirá obras de Rodolfo Walsh, Juan Gelman, Haroldo Conti y Manuel Puig, entre otros, en una propuesta que combina literatura, memoria y puesta escénica con acompañamiento musical.