El 95% de los trabajadores argentinos destaca la diversidad de generaciones como clave para la productividad

La presencia de distintas generaciones en el ámbito laboral se convirtió en los últimos años en una ventaja competitiva. Según el informe Workmonitor 2026, realizado por la empresa de recursos humanos, Randstad , revela que l el 95% de los trabajadores argentinos considera que la diversidad generacional es clave para mejorar la productividad, un índice que es algo superior al promedio global de la región.

El estudio —que releva percepciones en 35 países— muestra un fuerte consenso en torno al valor del trabajo colaborativo en equipos diversos, en un contexto de transformación de las dinámicas laborales. En la región, Chile iguala el nivel de Argentina, mientras que México (90%) y Uruguay (65%) exhiben una menor adhesión a esta mirada.

El informe destaca además que el 83% de los trabajadores argentinos afirma ser más productivo cuando colabora e incorpora distintos puntos de vista, superando en cinco puntos el promedio global (78%). A nivel regional, el país se ubica en línea con Chile (83%) y por encima de México (81%) y Uruguay (78%).

En la misma línea, el 79% del talento local asegura apoyarse en personas de otras generaciones para ampliar sus perspectivas, también por encima del promedio global (74%). Este comportamiento se replica en Chile (79%) y México (80%), mientras que Uruguay registra un 73%.

Para Andrea Ávila, estos resultados reflejan un cambio estructural en la cultura organizacional: “Hoy conviven hasta cuatro generaciones en los ambientes laborales que, con visiones distintas, comparten una misma valoración de la diversidad y el trabajo colaborativo. Esto enriquece la toma de decisiones y fortalece el desempeño de los equipos”.

Confianza entre trabajadores y críticas a líderes

El estudio también pone en evidencia la demanda de un management más comprometido con los colaboradores. El 95% de los trabajadores argentinos considera que el management debería dedicar más tiempo a mejorar la colaboración interna, cinco puntos por encima del promedio global. Este reclamo se repite en Chile (95%) y supera a México (90%) y Uruguay (85%), lo que marca una demanda concreta por fortalecer estas dinámicas dentro de las empresas.

En cuanto a los vínculos laborales, el 74% de los trabajadores argentinos afirma confiar en sus colegas, un nivel apenas por debajo del promedio global (76%) y en línea con la región.

Sin embargo, la relación con los líderes muestra señales de mayor fragilidad. Solo el 63% asegura tener un vínculo sólido con su manager, nueve puntos por debajo del promedio global (72%). Asimismo, el 66% cree que su jefe tiene en cuenta sus mejores intereses, también por debajo del promedio mundial (71%).

En la comparación regional, México presenta mejores indicadores en este aspecto, mientras que Argentina y Chile comparten niveles similares y Uruguay muestra los registros más bajos.

“Si bien la colaboración es un activo consolidado, existe una oportunidad clara para fortalecer la relación entre equipos y líderes”, señaló Avila. Y agregó que el rol de las áreas de recursos humanos será clave para desarrollar habilidades de liderazgo que respondan a las expectativas actuales de los trabajadores.