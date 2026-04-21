Aguinaldo: cómo pedir un anticipo y quiénes pueden pedirlo

Antes de que llegue la mitad de año, muchos argentinos esperan ansiosamente la llegada del aguinaldo . Desde el lunes 20 de abril algunos trabajadores ya pueden acceder a la posibilidad de solicitar un anticipo de aguinaldo antes de que llegue junio.

Se trata de una opción voluntaria que permite cobrar antes de tiempo una parte del Sueldo Anual Complementario (SAC), es decir, antes de recibirlo con el sueldo de junio.

Muchos jubilados se preguntan si el bono de $70.000 entra en el aguinaldo. Foto: Shutterstock

Pero no todo el mundo podrá acceder. Solamente los empleados públicos de Chaco, empresas del estado y clientes del Nuevo Banco del Chaco (NBCH) tienen esta opción al día de hoy. Con el correr de las semanas pueden sumarse más provincias.

El acceso para estos empleados será opcional, ya que cada trabajador decidirá si utiliza o no este mecanismo.

Cómo funciona el anticipo de aguinaldo

Es importante aclarar que este anticipo no es un ingreso adicional sino un crédito de acceso rápido. Es decir, el banco adelanta una parte del aguinaldo que luego se descuenta cuando se haga efectivo el pago formal.

El monto se acredita de manera rápida tras la gestión.

El trámite tiene modalidad digital y es simple. Se puede gestionar a través de la plataforma NBCH24 online banking, la app oficial del banco y en cajeros automáticos.