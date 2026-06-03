Anses confirmó si AUH cobra aguinaldo en junio y qué monto se paga

Con el inicio del calendario de pagos de junio, volvió una de las dudas más frecuentes entre los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) : si Anses paga aguinaldo junto con los haberes mensuales. Aunque este mes llega con aumento y extras alimentarios, el organismo previsional mantiene sin cambios la modalidad histórica de esta prestación.

Mientras jubilados y pensionados cobran el medio aguinaldo junto con sus haberes de junio, los titulares de la AUH no acceden al Sueldo Anual Complementario (SAC). Esto se debe a que la asignación forma parte de un programa social no contributivo y no de un esquema laboral con aportes.

Cada mitad de año crecen las consultas sobre un posible pago extra para quienes reciben la Asignación Universal por Hijo. Sin embargo, Anses confirmó que la AUH no incluye aguinaldo, ya que el SAC corresponde exclusivamente a trabajadores registrados, jubilados y pensionados del sistema previsional.

El aguinaldo está regulado por ley y se calcula sobre salarios o haberes contributivos. En cambio, la AUH es una asistencia estatal destinada a familias sin empleo formal o con ingresos informales, por lo que no contempla pagos adicionales de mitad o fin de año.

Cuánto cobra AUH en junio de 2026

Durante junio, la AUH recibirá un aumento del 2,58%, porcentaje definido por la fórmula de movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con la actualización, el monto bruto de la asignación asciende a $144.959,44 por hijo. No obstante, Anses retiene el 20% mensual hasta la presentación de la Libreta AUH, por lo que el pago directo en mano será de $115.967,55 por menor.

Además, las familias alcanzadas también cobrarán la Tarjeta Alimentar, que se acredita automáticamente junto con la asignación. En el caso de hogares con un hijo, el monto adicional es de $72.250.

Calendario de pago AUH Anses junio 2026

Las fechas de cobro para AUH y Asignación Familiar por Hijo quedaron definidas según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio.

DNI terminados en 1: martes 9 de junio.

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio.

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio.

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio.

DNI terminados en 5: martes 16 de junio.

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio.

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio.

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio.

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio.

El cronograma incluye modificaciones por el feriado nacional del paso a la inmortalidad del General Güemes, que altera algunas fechas de acreditación previstas originalmente.