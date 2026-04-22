La Embajada de Italia busca trabajadores: requisitos y cómo postularse

La Embajada de Italia en Argentina abrió una convocatoria laboral para cubrir un puesto de asistente administrativo con contrato por tiempo indeterminado. La inscripción ya está habilitada y hay tiempo para postularse hasta el 20 de mayo de 2026, con un proceso de selección que incluye exámenes y entrevistas.

Búsqueda laboral de la Embajada de Italia.

Quienes quieran aplicar al puesto deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Además, se valorarán antecedentes académicos superiores y experiencia laboral en tareas similares.

La postulación debe realizarse antes de las 23:59 del 20 de mayo de 2026. Los interesados deberán completar el formulario oficial y enviarlo por correo electrónico en formato PDF, firmado y junto a una copia del documento de identidad.

En la solicitud, los candidatos deberán declarar datos personales, nivel educativo, residencia, situación legal y otros antecedentes relevantes. También podrán incluir certificaciones de estudios adicionales y experiencia laboral para sumar puntaje en la evaluación.

Cómo es el examen para trabajar en la Embajada de Italia

El proceso de selección contempla distintas instancias teóricas y prácticas para evaluar conocimientos y habilidades:

Traducción escrita del italiano al español sin diccionario

Entrevista en italiano, para medir dominio del idioma y aptitudes profesionales

Entrevista en español, con traducción oral al italiano

Prueba de informática, orientada a tareas de oficina

Evaluación práctica, vinculada a secretariado, archivos y asistencia contable

Para aprobar, los postulantes deberán alcanzar un promedio mínimo de 70 puntos sobre 100 y no obtener menos de 60 en ninguna de las pruebas.

Claves de la convocatoria

Puesto: asistente administrativo

Contrato: tiempo indeterminado

Cierre de inscripción: 20 de mayo de 2026

Evaluación: exámenes y entrevistas con foco en idioma italiano

La convocatoria representa una oportunidad para quienes buscan empleo en organismos internacionales, especialmente con conocimientos de italiano y experiencia administrativa.