La Embajada de Italia busca trabajadores: requisitos y cómo postularse
La Embajada de Italia busca asistentes administrativos en Argentina: requisitos, pruebas y cómo postularse antes del 20 de mayo de 2026.
La Embajada de Italia en Argentina abrió una convocatoria laboral para cubrir un puesto de asistente administrativo con contrato por tiempo indeterminado. La inscripción ya está habilitada y hay tiempo para postularse hasta el 20 de mayo de 2026, con un proceso de selección que incluye exámenes y entrevistas.
Empleo en la Embajada de Italia: requisitos para postularse
Quienes quieran aplicar al puesto deberán cumplir con las siguientes condiciones:
- Tener 18 años o más
- Ser físicamente aptos para el cargo
- Contar con título secundario o equivalente
- Haber residido en Argentina por un mínimo de dos años
Además, se valorarán antecedentes académicos superiores y experiencia laboral en tareas similares.
Cómo enviar el CV a la Embajada de Italia en Argentina
La postulación debe realizarse antes de las 23:59 del 20 de mayo de 2026. Los interesados deberán completar el formulario oficial y enviarlo por correo electrónico en formato PDF, firmado y junto a una copia del documento de identidad.
En la solicitud, los candidatos deberán declarar datos personales, nivel educativo, residencia, situación legal y otros antecedentes relevantes. También podrán incluir certificaciones de estudios adicionales y experiencia laboral para sumar puntaje en la evaluación.
Cómo es el examen para trabajar en la Embajada de Italia
El proceso de selección contempla distintas instancias teóricas y prácticas para evaluar conocimientos y habilidades:
- Traducción escrita del italiano al español sin diccionario
- Entrevista en italiano, para medir dominio del idioma y aptitudes profesionales
- Entrevista en español, con traducción oral al italiano
- Prueba de informática, orientada a tareas de oficina
- Evaluación práctica, vinculada a secretariado, archivos y asistencia contable
Para aprobar, los postulantes deberán alcanzar un promedio mínimo de 70 puntos sobre 100 y no obtener menos de 60 en ninguna de las pruebas.
Claves de la convocatoria
- Puesto: asistente administrativo
- Contrato: tiempo indeterminado
- Cierre de inscripción: 20 de mayo de 2026
- Evaluación: exámenes y entrevistas con foco en idioma italiano
La convocatoria representa una oportunidad para quienes buscan empleo en organismos internacionales, especialmente con conocimientos de italiano y experiencia administrativa.