El BCRA acumuló más de U$S1000 millones y el dólar tuvo una suba moderada

En una nueva jornada de intervención, el Banco Central de la República Argentina ( BCRA ) volvió a comprar dólares y estiró a 16 ruedas consecutivas la racha positiva para las reservas. Este lunes, la autoridad monetaria adquirió US$39 millones, con lo que ya acumula US$1.000 millones solo en enero.

El organismo que conduce Santiago Bausili mantiene un promedio de compras de US$65,3 millones diarios, en línea con el objetivo oficial de alcanzar US$10.000 millones de reservas hacia septiembre, en un contexto de mayor control sobre el mercado cambiario y bajo la atenta mirada del FMI.

Luego de una semana en la que tocó su valor más bajo en casi dos meses, el dólar oficial cerró este lunes en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación, con una suba de $5 en la jornada.

En el mercado informal, el dólar blue avanzó $10, mientras que en el sistema bancario el tipo de cambio minorista promedió entre $1.460 y $1.470, con un máximo de $1.472.

En tanto, el dólar mayorista se ubicó en $1.439, con un alza del 0,8%, y quedó a $119 del techo de la banda cambiaria, fijado en $1.558,54.

Por el lado de los dólares financieros, el MEP subió 0,25% hasta $1.470,6, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) avanzó 0,42% y cerró en $1.515,2.

Nuevas medidas del BCRA

Con el Fondo Monetario Internacional siguiendo de cerca cada movimiento, el Banco Central definió a fines de 2025 un nuevo esquema de actualización de las bandas cambiarias y reforzó su programa de compra de divisas para fortalecer las reservas.

Según estimaciones oficiales, el BCRA podría adquirir entre US$10.000 millones y US$17.000 millones a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización de la economía y del ritmo de la actividad.

Además, la entidad monetaria puso en marcha un sistema de monitoreo diario para limitar sus intervenciones a no más del 5% del volumen total operado en el mercado cambiario, con el objetivo de evitar distorsiones en los precios y sostener la estabilidad del dólar.