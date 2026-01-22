El Banco Central flexibilizó el cepo cambiario para un sector clave: a quién beneficia la medida

El BCRA habilitó el acceso al mercado oficial de cambios para que las compañías cancelen obligaciones negociables o préstamos en moneda extranjera. La medida avanza en el relajamiento gradual de las restricciones cambiarias.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio un nuevo paso en la flexibilización del cepo cambiario al permitir que las empresas accedan al mercado oficial de cambios para precancelar deudas locales denominadas en moneda extranjera. La medida, instrumentada mediante la Comunicación "A" 8390, representa un alivio para las compañías que buscan reestructurar sus pasivos financieros.

Según la normativa publicada este miércoles, las empresas podrán utilizar dólares del mercado de cambios para cancelar anticipadamente obligaciones negociables (ONs) o préstamos en moneda extranjera, siempre que cumplan con una condición específica: deberán conseguir préstamos con una vida promedio más larga que el endeudamiento cancelado, o bien emitir una nueva obligación negociable.

La regulación también contempla el pago adelantado de cuotas de capital, ampliando así las posibilidades operativas para las compañías que necesiten reorganizar su estructura de vencimientos y reducir presiones financieras de corto plazo.

Avance gradual en el levantamiento del cepo cambiario Esta decisión se enmarca en la estrategia del Gobierno nacional de relajar paulatinamente las restricciones cambiarias que pesan sobre el sector empresarial. La nueva norma facilita el acceso al dólar oficial para que las firmas puedan gestionar sus obligaciones en moneda extranjera con mayor flexibilidad, aliviando tensiones en sus balances.

El BCRA viene implementando una serie de modificaciones graduales en el esquema de controles cambiarios, buscando generar condiciones más favorables para la operatoria de las empresas sin comprometer la estabilidad del mercado de divisas ni la acumulación de reservas internacionales.