Por qué baja el precio del dólar y hasta cuándo puede durar la pax cambiaria

Tras cerrar el año pasado con subas por encima de la inflación, el precio del dólar oficial comenzó el 2026 con una tendencia a la baja. El tipo de cambio mayorista cayó $24,5 en lo que va del mes y el minorista bajó $20 hasta el cierre del miércoles, influenciado por cuatro factores clave.

Esta pax cambiaria se dio incluso pese a la compra de reservas por parte del Banco Central ( BCRA ) que, en lo que va del año, adquirió US$823 millones en el MULC.

Cabe recordar que en 2025 la divisa mayorista cerró con una suba de $423, o un 41,8% de alza promedio. Por su parte, el IPC terminó con una suba de 31,5%. Es decir, el tipo de cambio de mayorista le ganó a la inflación en 2025 por 10 puntos porcentuales.

Según explicó en redes sociales el economista y director de la consultora Analytica, Claudio Caprarulo, hay cuatro factores que impactan en la estabilidad del dólar :

La incógnita que ronda en el mercado es hasta cuándo se puede sostener en el tiempo la estabilidad en el tipo de cambio .

De acuerdo al economista de Analytica, "lo que es claro es que el gobierno quiere trazar un puente hasta que empiece la liquidación de la cosecha gruesa del agro". Pero, en el mientras tanto, esta estrategia tiene sus costos: las tasas de interés subieron y encarecen el crédito a las empresas y las familias, donde la morosidad viene en aumento.

"Lo que deberíamos esperar, si al Gobierno le sale bien su estrategia, es que el tipo de cambio vuelva a subir pero que se mantenga por debajo de la inflación", cerró Caprarulo.