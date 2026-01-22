Por qué baja el precio del dólar y hasta cuándo puede durar la pax cambiaria
El dólar arrancó el año con una tendencia a la baja. Cuáles son las razones detrás de la caída en el precio de la divisa.
Tras cerrar el año pasado con subas por encima de la inflación, el precio del dólar oficial comenzó el 2026 con una tendencia a la baja. El tipo de cambio mayorista cayó $24,5 en lo que va del mes y el minorista bajó $20 hasta el cierre del miércoles, influenciado por cuatro factores clave.
Esta pax cambiaria se dio incluso pese a la compra de reservas por parte del Banco Central (BCRA) que, en lo que va del año, adquirió US$823 millones en el MULC.
Cabe recordar que en 2025 la divisa mayorista cerró con una suba de $423, o un 41,8% de alza promedio. Por su parte, el IPC terminó con una suba de 31,5%. Es decir, el tipo de cambio de mayorista le ganó a la inflación en 2025 por 10 puntos porcentuales.
Los cuatro factores detrás de la baja del dólar
Según explicó en redes sociales el economista y director de la consultora Analytica, Claudio Caprarulo, hay cuatro factores que impactan en la estabilidad del dólar:
- El aumento de la liquidación del agro respecto a diciembre.
- Las empresas argentinas continúan con las emisiones de Obligaciones Negociables y eso aumenta la oferta de divisas en el mercado. Según datos recopilados por Romano Group, el endeudamiento corporativo asciende a US$6.900 millones desde noviembre.
- La demanda de dólares se mantiene estable. Aunque quedará por verse qué pasa en los primeros días de febrero cuando se pagan las tarjetas de crédito de los argentinos que están de vacaciones en el exterior.
- El Banco Central ofrece a las empresas dólar link, instrumentos financieros en pesos que les permite cubrirse frente a un salto del tipo de cambio oficial.
Hasta cuándo puede durar la estabilidad en el dólar
La incógnita que ronda en el mercado es hasta cuándo se puede sostener en el tiempo la estabilidad en el tipo de cambio.
De acuerdo al economista de Analytica, "lo que es claro es que el gobierno quiere trazar un puente hasta que empiece la liquidación de la cosecha gruesa del agro". Pero, en el mientras tanto, esta estrategia tiene sus costos: las tasas de interés subieron y encarecen el crédito a las empresas y las familias, donde la morosidad viene en aumento.
"Lo que deberíamos esperar, si al Gobierno le sale bien su estrategia, es que el tipo de cambio vuelva a subir pero que se mantenga por debajo de la inflación", cerró Caprarulo.