El Banco Central compró más de US$900 millones en enero y acumula 14 ruedas consecutivas de compras

La estrategia del Banco Central de engrosar sus reservas se enmarca en la "fase 4" del programa monetario que limita las compras diarias al 5% del volumen operado en el Mercado Libre de Cambios.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantiene su ritmo sostenido de compra de divisas y este jueves adquirió US$80 millones adicionales, elevando el stock de reservas internacionales a US$45.399 millones. Con esta operación, la autoridad monetaria encadena 14 ruedas consecutivas comprando dólares en el mercado cambiario.

Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, el BCRA ya superó los US$900 millones en compras durante enero, siguiendo los lineamientos establecidos en la "fase 4" del programa monetario presentado a comienzos de 2026. Este esquema establece un tope diario para las adquisiciones de divisas: la entidad solo puede comprar hasta el 5% del volumen total operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

"El monto de ejecución diaria del programa de acumulación de reservas estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios. El BCRA podrá concretar compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado", había explicado Santiago Bausili, presidente del Banco Central, al presentar la nueva fase.

Salto de reservas: dólares y oro Las reservas internacionales registraron un incremento de US$322 millones respecto al cierre del miércoles anterior. Este aumento no solo responde a la compra de divisas, sino también al alza en el precio de los metales preciosos que forman parte de los activos del Central.

El oro alcanzó máximos históricos y superó los US$4.900 por onza troy, lo que impacta directamente en el valor de las reservas dado que el BCRA posee casi 2 millones de onzas del metal precioso. Este factor resulta clave para explicar el salto en el stock total de activos internacionales.