El Banco Central compró más de US$900 millones en enero y acumula 14 ruedas consecutivas de compras
La estrategia del Banco Central de engrosar sus reservas se enmarca en la "fase 4" del programa monetario que limita las compras diarias al 5% del volumen operado en el Mercado Libre de Cambios.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantiene su ritmo sostenido de compra de divisas y este jueves adquirió US$80 millones adicionales, elevando el stock de reservas internacionales a US$45.399 millones. Con esta operación, la autoridad monetaria encadena 14 ruedas consecutivas comprando dólares en el mercado cambiario.
Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, el BCRA ya superó los US$900 millones en compras durante enero, siguiendo los lineamientos establecidos en la "fase 4" del programa monetario presentado a comienzos de 2026. Este esquema establece un tope diario para las adquisiciones de divisas: la entidad solo puede comprar hasta el 5% del volumen total operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC).
"El monto de ejecución diaria del programa de acumulación de reservas estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios. El BCRA podrá concretar compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado", había explicado Santiago Bausili, presidente del Banco Central, al presentar la nueva fase.
Salto de reservas: dólares y oro
Las reservas internacionales registraron un incremento de US$322 millones respecto al cierre del miércoles anterior. Este aumento no solo responde a la compra de divisas, sino también al alza en el precio de los metales preciosos que forman parte de los activos del Central.
El oro alcanzó máximos históricos y superó los US$4.900 por onza troy, lo que impacta directamente en el valor de las reservas dado que el BCRA posee casi 2 millones de onzas del metal precioso. Este factor resulta clave para explicar el salto en el stock total de activos internacionales.
Proyecciones y metas para 2026
Las estimaciones privadas proyectan que el Banco Central podría acumular hasta US$10.000 millones durante 2026, con un posible incremento de la base monetaria al 4,8% del Producto Bruto Interno (PBI), nivel superior al 4,2% actual. En un escenario optimista, si la demanda de dinero supera el 1% del PBI, esa cifra podría escalar hasta los US$17.000 millones.
Esta acumulación de reservas se inscribe en la estrategia macroeconómica del Gobierno, que busca fortalecer la posición externa del país mientras avanza en el proceso de "limpiar el sobrante monetario" de la economía, condición que el presidente Javier Milei señaló como requisito para avanzar hacia una mayor flexibilidad cambiaria.