Tras alcanzar un nuevo récord histórico, el precio del oro se consolida arriba de los 4.840 dólares la onza
En medio de las disputas por Groenlandia el precio del oro subió 5% esta semana y los analistas esperan que cruce la barrera de los US$ 5.000 este año.
El precio del oro al contado se mantiene firme en torno a 4.845 dólares la onza, y se encamina hacia la zona de los 5.000 dólares la onza de 31 gramos, una posibilidad que se veía lejana hace unos meses. Pero luego de alcanzar el récord histórico de 4888,13 US$/oz este mismo miércoles, los mercados empiezan a creer.
La escala de las tensiones sobre el futuro de Groenlandia, impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con renovadas amenazas y fricciones comerciales que impactan en los mercados globales. Todo esto está llevando a los inversores a buscar activos refugio para resguardar su patrimonio.
La corrida del metal
El oro al contado avanzó 2,5% este miércoles, y suma otro granito de arena en una semana en la que el metal dorado ya subió 5% en la semana, acercándose a la meta de 5.000 dólares la onza.
Tras una semana muy caliente, en la que Trump buscó dominar la agenda en torno a Groenlandia, amenazando con imponer aranceles de 200% a los países que se opongan a sus planes y apoyen a Dinamarca, que son Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia y Noruega, que anunciaron el envío de tropas a la gran isla, y en la que el dominó la agenda el rechazo del presidente francés Emannuel Macron a integrar el Consejo de la Paz propuesto por Trump, los inversores muestran nerviosismo.
Dólar débil
"Los analistas encuestados por la London Bullion Market Association prevén que los precios superen los 5.000 dólares por onza este año, citando las expectativas de tipos reales más bajos en Estados Unidos, la continua flexibilización de la política monetaria por parte de la Reserva Federal y la sostenida diversificación de los bancos centrales para alejarse del dólar", señala un informe de investing.com.
Otras análisis atribuyen este comportamiento del mercado a la debilidad de dólar en los últimos días. La demanda de oro por parte de los inversores estuvo impulsada más por la debilidad del dólar estadounidense, que este martes cayó a su mínimo en dos semanas.
Es que como efecto colateral, un dólar más débil abarata el oro para quienes tienen otras divisas y, por lo general, dinamiza la demanda del metal dorado, que no ofrece rendimientos pero resguarda el valor de los activos.