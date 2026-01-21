Tras alcanzar un nuevo récord histórico, el precio del oro se consolida arriba de los 4.840 dólares la onza

En medio de las disputas por Groenlandia el precio del oro subió 5% esta semana y los analistas esperan que cruce la barrera de los US$ 5.000 este año.

Los bancos de inversión anticipan que en 2026 continuará el apetito por el oro, más allá de la fuerte suba del precio que tuvo lugar en 2025, pudiendo alcanzar los 5.000 dólares en poco tiempo más.

El precio del oro al contado se mantiene firme en torno a 4.845 dólares la onza, y se encamina hacia la zona de los 5.000 dólares la onza de 31 gramos, una posibilidad que se veía lejana hace unos meses. Pero luego de alcanzar el récord histórico de 4888,13 US$/oz este mismo miércoles, los mercados empiezan a creer.

La escala de las tensiones sobre el futuro de Groenlandia, impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con renovadas amenazas y fricciones comerciales que impactan en los mercados globales. Todo esto está llevando a los inversores a buscar activos refugio para resguardar su patrimonio.

La corrida del metal El oro al contado avanzó 2,5% este miércoles, y suma otro granito de arena en una semana en la que el metal dorado ya subió 5% en la semana, acercándose a la meta de 5.000 dólares la onza.

Lingotes de oro. Lingotes de oro. Tras una semana muy caliente, en la que Trump buscó dominar la agenda en torno a Groenlandia, amenazando con imponer aranceles de 200% a los países que se opongan a sus planes y apoyen a Dinamarca, que son Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia y Noruega, que anunciaron el envío de tropas a la gran isla, y en la que el dominó la agenda el rechazo del presidente francés Emannuel Macron a integrar el Consejo de la Paz propuesto por Trump, los inversores muestran nerviosismo.

Dólar débil "Los analistas encuestados por la London Bullion Market Association prevén que los precios superen los 5.000 dólares por onza este año, citando las expectativas de tipos reales más bajos en Estados Unidos, la continua flexibilización de la política monetaria por parte de la Reserva Federal y la sostenida diversificación de los bancos centrales para alejarse del dólar", señala un informe de investing.com.