Las exportaciones treparon a 7.448 millones de dólares en diciembre y marcaron el récord histórico

Tras un año en que las miradas estuvieron centradas durante gran parte del año en el ritmo de crecimiento de las importaciones y la reducción del superávit comercial, las exportaciones terminaron en diciembre con un incremento de 5,7% y totalizando 7.448 millones de dólares , indicó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ).

Con importaciones que quedaron en 5.556 millones de dólares (3,5% más), el saldo de la balanza comercial se ubicó en 1.892 millones de dólares .

Así, en el acumulado del año las exportaciones treparon a 87.077 millones de dólares , mientras que las importaciones quedaron en 75.791 millones de dólares, con un superávit de la balanza comercial de 11.286 millones de dólares .

El año pasado sólo estuvo por debajo de 2022, que marcó un monto de US$ 88.446 millones. Pero una lectura más fina permite decir que un año que venía con exportaciones creciendo a un ritmo mucho menor que las importaciones en la primera mitad de 2025, tuvo un cuatrimestre excepcionalmente bueno entre agosto y noviembre.

Com exterior 2025

Fue al calor de las medidas dispuestas por el Gobierno para "apurar" las liquidaciones de los agroexportadores, ante la urgencia por incrementar la oferta de dólares en medio de la campaña electoral. En ese período las exportaciones se movieron entre 7.900 y 8.150 millones de dólares.

Esto sirvió para acortar distancias con el ritmo que traían las importaciones y terminar con un saldo positivo de la balanza comercial por encima de los 11.000 millones de dólares.