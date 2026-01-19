La Unión Europea eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur

La Unión Europea (UE) eliminará aranceles para el 92 por ciento de las exportaciones del Mercado Común del Sur ( Mercosur ), por un valor aproximado de 61.000 millones de dólares estadounidenses, según un acuerdo firmado entre el bloque europeo y el sudamericano.

Los Estados parte del Mercosur, integrados por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, emitieron un conjunto comunicado celebrando la histórica firma del Acuerdo de Asociación y del Acuerdo Interino de Comercio con la Unión Europea (UE), rubricado en Asunción, la capital paraguaya.

De acuerdo con el documento publicado por la Cancillería paraguaya, estos acuerdos establecen un marco integral y equilibrado que promueve el intercambio de bienes y servicios, la inversión y el desarrollo económico.

Para el caso del bloque sudamericano, el entendimiento implica el acceso preferencial a la Unión Europea, la tercera economía global, un mercado de 450 millones de personas y cerca del 15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial.

Además de la eliminación del 92 por ciento de las exportaciones del Mercosur, el bloque europeo otorgará acceso preferencial para otro 7,5 por ciento, equivalente a 4.700 millones de dólares, beneficiando así a casi la totalidad de las exportaciones del bloque sudamericano hacia la UE.

El acuerdo amplía significativamente el acceso del Mercosur al mercado europeo, mejora las condiciones comerciales y fortalece la competitividad de las empresas de la región.

Asimismo, se establecen mecanismos de cooperación en áreas estratégicas, contribuyendo al crecimiento económico y social de los países miembros de este bloque regional.

“Con esta firma, los Estados parte del Mercosur reafirman su compromiso con la integración regional, el desarrollo y la cooperación internacional, consolidando una relación estratégica de largo plazo que generará beneficios concretos para los ciudadanos, las empresas y la economía de la región”, destacó finalmente el comunicado.