La reacción de Milei que desconcertó ante el reconocimiento a Lula por el acuerdo Mercosur-UE

El presidente Javier Milei tuvo un gesto que se diferenció de sus pares de la región cuando se homenajeó a Lula por la firma del acuerdo intercontinental.

Durante el acto de cierre del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, el presidente Javier Milei protagonizó un frío gesto al negarse a aplaudir cuando el mandatario paraguayo, Santiago Peña, destacó el liderazgo de Luiz Inácio Lula da Silva en la integración regional.

Mientras los presidentes de Uruguay, Yamandú Orsi, y de Bolivia, Rodrigo Paz, acompañaron con aplausos la mención al líder brasileño —quien estuvo ausente en la ceremonia—, Milei se mantuvo rígido y en silencio.

El desaire ocurrió en el momento más simbólico de la jornada, subrayando que la sintonía comercial con Europa no ha logrado mitigar las rispideces ideológicas en el bloque regional.

Como anfitrión y presidente pro tempore del Mercosur, Santiago Peña buscó resaltar el proceso diplomático que llevó décadas de negociación. En un tramo de su discurso, decidió homenajear a Lula da Silva: “No puedo dejar de mencionar aquí a un gran y querido, hoy lastimosamente ausente, sin el cual no hubiésemos llegado a este día. Me refiero al presidente Luiz Inácio Lula da Silva”, expresó Peña.

Ante estas palabras, el auditorio rompió en aplausos en los que Milei decidió no participar. Peña continuó definiendo a Lula como uno de los “impulsores fundamentales” para dejar atrás la historia de conflictos en el continente, palabras que contrastan con la retórica de Milei, quien ha calificado en reiteradas ocasiones al mandatario brasileño de “socialista” y “corrupto”.