Acuerdo Mercosur–Unión Europea: claves, beneficios y el impacto económico para la Argentina.

El Mercosur y la Unión Europea firmaron en Asunción un Acuerdo de Asociación y un Acuerdo Comercial Interino, considerados los más amplios y ambiciosos en la historia del vínculo entre ambos bloques. Un pacto que se proyecta como propulsor de la economía nacional con beneficios millonarios.

La firma contó con la presencia de los presidentes y cancilleres de Argentina , Brasil , Paraguay y Uruguay, junto al comisario de Comercio de la Comisión Europea, y consolida un mercado integrado de bienes y servicios con más de 700 millones de consumidores.

El entendimiento implica un salto cualitativo y cuantitativo en la estrategia de inserción internacional de la Argentina. Con este acuerdo, el país triplica la proporción del PIB global con el que mantiene acuerdos comerciales, pasando de cerca del 10% a casi el 30%.

Además, envía una señal clara a los mercados internacionales al ratificar el rumbo de reformas estructurales y posicionar a la Argentina como un socio previsible, abierto y confiable para el comercio y las inversiones.

La Unión Europea, un mercado de 450 millones de habitantes y la tercera economía mundial, eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur y otorgará acceso preferencial a otro 7,5%. Solo el 0,5% de los envíos quedará excluido.

El 99% de las exportaciones agrícolas del Mercosur se verá beneficiado, con mejoras inmediatas o graduales en un plazo de hasta 10 años para productos clave de la canasta exportadora argentina.

Beneficios concretos para las exportaciones argentinas

Entre los principales impactos, se destacan las reducciones arancelarias para carne bovina, langostinos, calamares, merluza, miel, cítricos y frutas, además del biodiesel. En varios casos, los aranceles caerán a 0%, ya sea de forma inmediata o progresiva.

También se otorgaron las mayores cuotas agrícolas jamás concedidas por la Unión Europea para productos como carne, maíz, arroz, carne aviar y etanol, cuya administración y certificación quedará en manos del Mercosur.

Economías regionales, vinos y pesca

El acuerdo mejora sustancialmente el acceso de las economías regionales, beneficiando a frutas frescas, frutos secos, legumbres, tabaco, hortalizas, yerba mate, té y aceites esenciales.

En el caso del vino, la UE eliminará los aranceles y reconocerá 96 indicaciones geográficas argentinas, mientras que los principales productos pesqueros, como langostinos, merluza y calamar, obtendrán acceso libre de aranceles desde la entrada en vigor del acuerdo.

Reglas claras y protección para sectores sensibles

El tratado incorpora disciplinas para reducir barreras no arancelarias, con procedimientos sanitarios y fitosanitarios más previsibles y mecanismos de consultas bilaterales para resolver conflictos comerciales.

Al mismo tiempo, contempla exclusiones y plazos largos de desgravación para proteger sectores sensibles del Mercosur. El 9% de las importaciones desde la UE quedará excluido y cerca del 60% se liberalizará en plazos de 10 a 15 años, con un tratamiento especialmente gradual para el sector automotor.

Impacto en exportaciones e inversiones

Las proyecciones indican que las exportaciones argentinas a la Unión Europea podrían crecer hasta un 76% en los primeros cinco años y más del 120% en un horizonte de diez años, impulsadas por sectores estratégicos como energía, minería, agroindustria e industria manufacturera.

En paralelo, el acuerdo refuerza el atractivo de la Argentina para la inversión extranjera directa. La UE es actualmente la principal fuente de IED en el país, con cerca del 40% del stock total, y el nuevo marco regulatorio aporta previsibilidad y reglas claras para nuevas inversiones.

Próximos pasos para la entrada en vigor

Tras la firma, el acuerdo deberá ser ratificado por los parlamentos de ambas partes conforme a sus procesos internos. Una vez ratificado por la Argentina y la Unión Europea, podrá aplicarse de manera bilateral, aun si otros países del Mercosur no lo hicieran de inmediato.

De este modo, el Acuerdo Mercosur–Unión Europea se proyecta como una herramienta central para la inserción internacional de la Argentina, combinando apertura comercial, protección gradual de sectores sensibles y un fuerte impulso a las exportaciones y la inversión.