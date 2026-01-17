Mercosur y la Unión Europea cierran hoy el acuerdo clave con presencia de Milei y sin Lula

Este sábado, en Asunción del Paraguay, el Mercosur y la Unión Europea concretarán uno de los acuerdos de asociación más relevantes a nivel global. La firma del documento final marcará el inicio formal de una alianza que involucra a cerca del 25% del Producto Bruto Interno mundial y a un mercado potencial de alrededor de 750 millones de habitantes.

El acto central se realizará al mediodía en el Gran Teatro “José Asunción Flores” del Banco Central paraguayo y contará con la presencia del presidente argentino Javier Milei , junto a sus pares de Paraguay, Santiago Peña —anfitrión y presidente pro témpore del Mercosur—, Uruguay, Yamandú Orsi, y Bolivia, Rodrigo Paz. Brasil será la excepción: Luiz Inácio Lula da Silva no participará del encuentro, pese a haber sido uno de los principales impulsores del acuerdo en los últimos años.

La ausencia de Lula se explica por su decisión de mantener una agenda paralela en Río de Janeiro , donde se reunirá con las máximas autoridades de la Unión Europea, Ursula von der Leyen y Antonio Costa, en un gesto político que generó incomodidad en el entorno del gobierno argentino.

Si bien habrá mandatarios en el evento, la firma formal del acuerdo estará a cargo de los cancilleres de los países miembro del Mercosur y de la Unión Europea, ya que en el bloque europeo los acuerdos comerciales son rubricados por ministros. Por Argentina firmará el canciller Pablo Quirno, junto a sus pares de Paraguay, Brasil, Uruguay, Bolivia y Panamá —que participa como país asociado—. Por la UE, lo hará el comisario de Comercio, Maroš Šefovi.

Milei emprendió en la mañana de este sábado su viaje a Asunción y tiene previsto brindar un discurso luego de la firma, en el que expondrá su visión sobre la apertura comercial y el futuro del vínculo birregional. El acuerdo sintoniza con la postura que el Presidente viene sosteniendo en foros internacionales, donde ha cuestionado el rol del Mercosur como bloque cerrado y reclamado mayor integración con los mercados globales.

El acuerdo del Mercosur y la UE

El tratado Mercosur–Unión Europea contempla la eliminación progresiva de más del 90% de los aranceles entre ambos bloques, además de la armonización de normas en áreas como comercio, inversiones, propiedad intelectual, estándares sanitarios y cooperación política.

Para el Mercosur, representa una oportunidad de acceso preferencial a uno de los mercados de mayor poder adquisitivo del mundo; para Europa, un refuerzo estratégico de su presencia en América del Sur y una vía para diversificar proveedores.

Actualmente, el intercambio comercial entre ambos bloques supera los 111.000 millones de euros anuales. Sin embargo, la implementación del acuerdo también plantea desafíos: sectores productivos sensibles, exigencias ambientales europeas y la necesidad de ratificación parlamentaria en cada país firmante podrían demorar su aplicación plena.

Como alternativa, se evalúa la entrada en vigencia inicial de un acuerdo interino que habilite el capítulo comercial mientras avanza el proceso legislativo.

Pese a esos obstáculos, la firma de este sábado marca un punto de inflexión en la relación entre el Mercosur y la Unión Europea y reconfigura el mapa económico y geopolítico de ambas regiones.