Lula y Ursula von der Leyen destacan que acuerdo Mercosur-UE beneficiará a todos

La implementación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea tendrá como objetivo reducir las desigualdades y promover la prosperidad. Esta expectativa fue compartida este viernes por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen , en Río de Janeiro.

Lula y Von der Leyden se reunieron en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en Río de Janeiro para tratar el acuerdo entre los bloques, que creará una de las zonas comerciales más grandes del mundo, con aproximadamente 720 millones de habitantes, reportó Agencia Brasil.

La aprobación del acuerdo por parte de la Unión Europea se anunció la semana pasada, tras más de 25 años de negociaciones.

Lula enfatizó que “la liberalización y la apertura comercial sólo tienen sentido si son capaces de promover el desarrollo sostenible y reducir las desigualdades”, dijo, señalando que el comercio y la inversión resultan en nuevos empleos y oportunidades.

“El diálogo político y la cooperación garantizarán altos estándares de respeto a los derechos laborales y la protección del medio ambiente”, afirmó Lula.

El presidente brasileño también reiteró los compromisos con el medio ambiente, el enfrentamiento del cambio climático, la igualdad de género y los derechos de los pueblos indígenas y de los trabajadores.

Lula agregó que, a diferencia del pasado, Brasil no se limitará a suministrar materias primas, especialmente productos agrícolas, a la Unión Europea.

“No nos limitaremos al rol eterno de exportar materias primas. Queremos producir y vender bienes industriales con mayor valor agregado”, afirmó, destacando que el acuerdo incentiva la inversión de empresas europeas en el Mercosur, lo que incluye cadenas de valor estratégicas para la transición energética y la transmisión digital.

“Lo mejor está por venir”

Por su parte, la jefa del Ejecutivo de la Unión Europea, Von der Leyen, dijo que todos los miembros de los bloques deberían beneficiarse de nuevos empleos y que surgirán muchas oportunidades para el sector empresarial de ambos lados.

“Sé que, entre nuestras regiones y nuestros pueblos, lo mejor está por venir”, sostuvo al comenzar su discurso.

“Así es como creamos verdadera prosperidad, que es prosperidad compartida. Coincidimos en que el comercio internacional no es un juego de suma cero”, argumentó.

Puntualizó que la firma del acuerdo, que se oficializará el sábado 17, en Paraguay, es sólo el primer paso de algo muy positivo que está por venir.

“La historia completa solo se contará con éxito cuando las empresas comiencen a sentir los beneficios de nuestro acuerdo. Algo que debería suceder rápidamente”, aseveró.

Von der Leyden afirmó que el acuerdo multiplicará las oportunidades, con reglas claras y predecibles; y con estándares y cadenas de suministro que, según ella, “servirán como autopistas para la inversión”.

“Este acuerdo, ahora concluido, es el logro de toda una generación”, añadió la líder europea, en medio de agradecimientos por el compromiso de Lula en la consolidación del acuerdo.

“El liderazgo político, el compromiso personal y la pasión que usted ha demostrado en las últimas semanas y meses, mi querido presidente Lula, han sido realmente enormes”, añadió, elogiando la dirección del mandatario brasileño durante las negociaciones.