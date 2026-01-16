La red social X se cayó otra vez a nivel mundial y los usuarios reportaron problemas: qué pasó

La red social X tiene problemas a nivel mundial, según los reportes de usuarios en la web Downdetector.

Es la segunda vez en la semana que la plataforma se cae a gran escala, dejando a muchísima gente sin poder usarla con normalidad. Los primeros inconvenientes provocaron un pico de notificaciones de fallas.

Según los datos, el 60% de los afectados tuvo problemas usando la app en el celular, mientras que un 11% señaló inconvenientes al entrar desde la web.

Usuarios de todo el mundo reportaron problemas para usar X durante este viernes. Entre las fallas más frecuentes, señalaron que no podían iniciar sesión, que su línea de tiempo no se actualizaba, y que no era posible cargar contenido ni reaccionar a publicaciones. En algunos casos, la plataforma mostró mensajes como “Algo salió mal. Intenta recargar”.

Según registros de sitios de monitoreo como Downdetector, los inconvenientes afectaron de manera simultánea a miles de personas en distintas regiones, incluyendo Estados Unidos, Europa, América Latina y Asia. Los problemas se registraron tanto en la app móvil, para iOS y Android, como en los navegadores de escritorio.

Recuperación parcial

Tras varias horas sin servicio, X empezó a normalizar su funcionamiento y la mayoría de los usuarios logró volver a acceder. No obstante, algunos continuaron experimentando dificultades puntuales durante la tarde.

Sin explicación oficial

Por ahora, la plataforma no brindó detalles sobre lo que provocó la caída. Este tipo de interrupciones suelen estar asociadas a fallos en la infraestructura de servidores, errores internos o problemas en la red de distribución de contenido, aunque no hay confirmación pública en este caso.

Históricamente, también se han registrado caídas por problemas en servicios externos, como Cloudflare, o en centros de datos, afectando a plataformas de alcance global, incluida X.