Se filtró el video del operativo de María Corina Machado para escapar de Venezuela

La reconstrucción de la travesía clandestina que llevó a la líder opositora desde las costas venezolanas hasta Oslo revela una operación de alta precisión logística, el despliegue de rescatistas internacionales y el apoyo táctico en aguas del Caribe.

La reciente difusión de material audiovisual sobre la salida de María Corina Machado de Venezuela en diciembre reveló cómo fue este operativo denominado "Toro Bravo". El registro, que sirve como evidencia del rescate coordinado por el equipo Brave Bull Rescue, expuso la vulnerabilidad y la determinación de una de las operaciones más críticas de la disidencia venezolana en los últimos tiempos.

El video del operativo de escape de María Corina Machado El Operativo María Corina Machado Grey Bull Rescue El inicio de la misión: El factor Curazao La operación tuvo su punto de ebullición el 9 de diciembre. Brian, integrante fundamental de Brave Bull Rescue, registró desde Curazao los momentos previos al abordaje: "Estamos saliendo en un barco para buscar a María Corina Machado. Llevamos aquí más de un mes, entrando y saliendo de la región", explicó. La misión no estuvo exenta de fallos en la comunicación, especialmente con las embarcaciones de apoyo, lo que mantuvo al equipo en un estado de incertidumbre antes de concretar el punto de extracción.

De los puestos de control al mar revuelto Para alcanzar la libertad, Machado debió sortear un cerco de seguridad extremo dentro de territorio venezolano. Según fuentes cercanas al operativo consultadas por The Wall Street Journal, la líder opositora:

Utilizó disfraces y pelucas para no ser reconocida.

Superó diez puestos de control militar junto a dos colaboradores.

Navegó en una lancha de pesca bajo condiciones climáticas adversas, con vientos intensos y mar picado, para recorrer los 65 kilómetros que separan a Venezuela de Curazao. El sigilo fue una prioridad absoluta para evitar que la embarcación fuera interceptada o atacada por las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro. Una vez en Curazao, la seguridad de Machado fue reforzada por el sobrevuelo de aviones F-18 de la Armada de Estados Unidos, que custodiaron la ruta durante 40 minutos mientras ella abordaba un avión privado.