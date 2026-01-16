Presenta:
La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado.
María Corina Machado, tras la reunión en Casa Blanca: "Venezuela va a ser libre con el apoyo de Trump"

La líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, dio una conferencia de prensa desde Washington y apoyó la idea de una alianza con Estados Unidos.

Desde Washington, en el think tank The Heritage Foundation, María Corina Machado dio una conferencia de prensa donde habló sobre su encuentro con Donald Trump, en la cual le entregó su Premio Nobel de la Paz. Allí, la líder de la oposición de Venezuela sostuvo que su país "será el mejor aliado que nunca ha tenido Estados Unidos en América".

María Corina Machado: "Venezuela va a ser libre con el apoyo de Trump"

En el comienzo de su comparecencia, la opositora habló del “momento difícil” y “retador”, pero “histórico” que ocurre en su país. “Venezuela será libre, y eso lo conseguiremos con el apoyo del pueblo de Estados Unidos y de su presidente”, sentenció. A su vez, indicó: “Trump me dijo ayer que se preocupa por los venezolanos”.

“Nos vamos a deshacer de Maduro, eso está claro. La pregunta es el país que vendrá después de eso”, indicó luego. “Será un país basado en valores compartidos. Queremos dignidad. Y deseamos una sociedad muy pro-estadounidense”.

Por otro lado, Corina Machado definió a Delcy Rodríguez como una “comunista”. “Estoy convencida profundamente de que tendremos una transición ordenada. Y que después de eso, será el mejor aliado que nunca ha tenido Estados Unidos en América”, continuó.

María Corina Machado habló sobre la posibilidad de volver a Venezuela

Por otro lado, la líder opositora analizó la idea de volver a su país natal y dijo: "Lo haré lo antes posible". Sin embargo, recordó: "No soy la única, hay millones de personas que están esperando eso. Sucederá antes o después. No gustará menos alguna parte del proceso, pero llegará el momento".

El encuentro entre Delcy Rodríguez y el director de la CIA

Ratcliffe viajó a Venezuela bajo órdenes del presidente Donald Trump "para transmitir el mensaje de que Estados Unidos espera una mejora en la relación de trabajo", según un funcionario estadounidense, citado por The New York Times.

"Durante la reunión en Caracas, el director Ratcliffe abordó las posibles oportunidades de colaboración económica y señaló que Venezuela ya no puede ser un refugio seguro para los adversarios de EE.UU., especialmente los narcotraficantes", especificó una fuente oficial citada por la cadena CNN.

El encuentro entre Ratcliffe y Rodríguez- vicepresidenta chavista que asumió el mando de Venezuela con el aval de Washington tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por EE.UU.-, tuvo como objetivo "generar confianza", agregó la fuente.

El director de la CIA es el funcionario estadounidense de mayor rango y el primer miembro del Gabinete de Donald Trump, que visita Venezuela tras la operación que resultó en la captura y traslado de Maduro y su esposa a Nueva York para ser enjuiciados por narcoterrorismo.

La reunión entre Donald Trump y María Corina Machado

La reunión en Caracas coincidió con el encuentro de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, y Trump en la Casa Blanca.

La Premio Nobel de la Paz aprovechó para entregarle al estadounidense la medalla del prestigioso galardón, al que el republicano ha aspirado abiertamente y que según medios estadounidenses, podría haberle costado a Machado el respaldo del presidente, que la ha descartado para liderar la transición en el país suramericano por considerar que no cuenta con los apoyos necesarios dentro del país.

En su lugar, Washington ha apostado por Rodríguez como una fuerza estabilizadora tras la salida de Maduro.

El Gobierno interino venezolano, que Trump asegura se encuentra bajo tutela estadounidense, ha pactado el envío de millones de barriles de crudo hacia EE.UU. para su comercialización y ha abierto la industria petrolera a la inversión extranjera con el impulso de la Administración republicana.

Con información de EFE

