María Corina Machado denunció el incumplimiento del anuncio de excarcelaciones en Venezuela

Junto a Edmundo González Urrutia, la líder de la oposición en Venezuela aseguró que la cifra de excarcelados filtrada por el régimen chavista no coincide con la real.

La vocería oficial de los dos políticos venezolanos exiliados señaló en un comunicado que "la cifra de 116 excarcelados, difundida por el régimen el lunes 12 de enero, no se corresponde con la realidad", ya que, "las organizaciones de derechos humanos sólo han podido verificar la de 56 personas" hasta ahora.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció el pasado jueves -cinco días después de la incursión de Estados Unidos en el país petrolero- un "número importante" de excarcelaciones.

Posteriormente, el Gobierno venezolano aseguró ayer que 116 personas ya habían sido liberadas, pero esta información "no se corresponde con la realidad", según los dirigentes opositores.

La desesperación de las familias de los presos políticos en Venezuela Además, Machado y Urrutia denuncian el maltrato que supone para los familiares de los detenidos y los encarcelados que "no se hayan publicado las listas de las personas que serán liberadas ni se haya notificado a los familiares sobre el proceso de excarcelación", por lo que "cientos de ellos permanecen en vigilia acampados frente a los centros de reclusión, gastando el dinero que no tienen y poniendo su propia salud en riesgo".