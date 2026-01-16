Comité Nobel noruego rechaza el gesto de Machado de entregar su premio a Donald Trump

María Corina Machado entregó la medalla del Nobel enmarcada a Donald Trump como "gratitud". No obstante, quienes lo entregan hicieron su aclaración.

La líder opositora venezolana María Corina Machado entregó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la medalla del Premio Nobel de la Paz, enmarcada con un mensaje de "gratitud" del pueblo de Venezuela por sus acciones para lograr "su libertad", según indicó. El Comité Noruego del Nobel no tardó en responder.

Machado utilizó un marco con detalles dorados para colocar la medalla del Nobel que obsequió a Donald Trump y en la parte superior escribió: "En gratitud por su extraordinario liderazgo para promover la paz" y agregó que es un detalle del pueblo venezolano por sus acciones para encaminar "su libertad", de acuerdo con fotos de la entrega en la Casa Blanca, difundidas por el New York Post.

Trump y Machado habían adelantado por separado sobre la entrega de la medalla, que ocurrió durante el almuerzo que el republicano ofreció a la líder venezolana en privado y sin detalles ofrecidos sobre los temas discutidos.

Nobel Machado y Trump La entrega de María Corina Machado ha sido simbólica: el Nobel es intransferible. Foto Comité Noruego El Comité responde a María Corina Machado y Donald Trump Quien entrega la distinción es el Comité Nobel, que pertenece a Noruega y consideró hacer una debida aclaración al respecto de la entrega de María Corina Machado a Donald Trump. "Una medalla puede cambiar de dueño, pero el título de Premio Nobel de la Paz, no", dijo al respecto.