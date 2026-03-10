"Profundo dolor" del papa León XIV: Israel mató a un cura durante un ataque en Líbano

El papa León XIV ha expresado su "profundo dolor" por la muerte de un sacerdote maronita en un ataque ejecutado por el Ejército de Israel contra la localidad de Qlaya, en el sur de Líbano, en el marco del conflicto en Oriente Próximo tras la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero por Estados Unido e Israel contra Irán.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede ha indicado que León XIV ha mostrado su "profundo dolor" por "todas las víctimas de los bombardeos de estos días en Oriente Próximo, por los tantos inocentes, incluidos muchos niños, y por quienes les prestaban auxilio, como el padre Pierre el Rahi", fallecido el lunes en Qlaya.

Así, ha asegurado que estos pensamientos del León XIV , que "sigue con preocupación cuanto sucede y reza para que cese lo antes posible toda hostilidad ", se dirigen a todas las víctimas por el conflicto, especialmente a los niños, tal y como ha recogido Vatican News.

El cura Toufic Bou Merhi, franciscano de la Custodia de Tierra Santa y párroco de los Latinos en Tiro y Deirmimas, confirmó el lunes la muerte de El Rahi.

Según el religioso, el hombre, párroco maronita de Qlaya, había fallecido tras un ataque contra la localidad, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora sobre el incidente.

"Hubo un primer ataque, que alcanzó una casa cerca de su parroquia, en las montañas, hiriendo a uno de los feligreses", dijo Bou Merhi, quien especificó que El Rahi se dirigió con otras personas "a ayudar al feligrés". "Fue entonces cuando se produjo otro ataque, otro bombardeo contra la misma casa", detalló.

Otro sacerdote atacado por Israel

"El párroco resultó herido. Fue trasladado a un hospital local, pero falleció. Murió casi en la puerta del hospital", lamentó, antes de recordar que "la casa de otro sacerdote también atacada" la semana pasada. "La gente resistió entonces, pero ahora, con la muerte del cura Pierre, no sé cuánto tiempo podrán aguantar", explicó.

En este sentido, resaltó que 200 desplazados, "todos musulmanes", se encuentran refugiados en un convento franciscano en la ciudad de Tiro. "Tenemos 500.000 personas desplazadas de sus hogares solo en Beirut. Casi 300.000 han abandonado el sur del Líbano y se encuentran dispersas en zonas del sur consideradas más seguras, aunque ya no hay seguridad en ningún lugar", argumentó.

tropas israelíes Israel dpa León XIV lamentó que las fuerzas de Israel sigan con sus ataques a Líbano. Foto Efe EFE

Críticas del alcalde de Qlaya

Por su parte, el alcalde de Qlaya, Hanna Daher, ha apuntado que "los motivos del ataque" contra la ciudad "no están claros". "Qlaya es una localidad segura. La casa alcanzada estaba en la zona oriental de la ciudad. Escuchamos una explosión, los residentes vieron humo y todo el mundo fue al lugar", ha relatado en declaraciones al diario 'L'Orient-Le Jour'.

"Cuando llegamos, descubrimos que la casa había sido alcanzada por fuego de artillería y que había heridos en su interior", ha dicho. "Mientras intentábamos evacuar a los heridos, un segundo proyectil explotó en la casa. Escapamos por poco de una masacre, ya que éramos muchos los presentes", ha resaltado, antes de confirmar que El Rahi es uno de los fallecidos.

"No sabemos cuál es la justificación para este ataque. Algunos dicen que había grupos en la casa, pero eso es falso. Son mentiras. Solo estaban los residentes de la casa y gente del pueblo que acudió a ayudar a los heridos", ha manifestado.

De esta forma, Daher ha insistido en que los residentes de la ciudad son "gente pacífica". "No hacemos daño a nadie. Nuestro pueblo está a salvo. Lo único que pedimos es poder quedarnos en nuestras casas en paz. Nos quedaremos aquí y no nos iremos. No sabemos si hay algún plan para desplazarnos, pero permaneceremos en nuestra tierra y no la abandonaremos", ha zanjado.

Los muertos de Líbano

Las autoridades libanesas han elevado a cerca de 400 los muertos a causa de la oleada de bombardeos lanzada por Israel en respuesta al disparo de proyectiles por parte del partido-milicia chií libanés Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por Beirut y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue. Dpa