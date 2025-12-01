El papa León XIV visita y reza en el Líbano, país que está siendo atacado por Israel

El papa León XIV acudió este lunes al monasterio de Annaya, en Líbano , país que recibe ataques de Israel. Allí, el pontífice visitó la tumba del santo eremita Charbel y rezó por la paz en el Líbano y en todo Oriente Medio, en el segundo día de visita a este país tras su primera escala en Turquía .

El monje Charbel Makhouf decidió apartarse del mundo, viviendo como eremita y dedicándose a la oración, ayuno y el silencio. Murió en 1898, en una celda de piedra del monasterio de Annaya, que este domingo visitó el papa de la Iglesia católica .

Además de ser el primer santo del Líbano, la fama de santidad de Charbel ha traspasado fronteras y su tumba es visitada por cerca de cuatro millones de peregrinos cada año, no sólo cristianos sino también musulmanes, atraídos por su ideal de ascetismo y sus milagros.

El pontífice estadounidense y peruano lo puso como un ejemplo de cómo conseguir "el silencio a quienes habitan en medio del bullicio, la modestia a quienes viven para aparentar y la pobreza a quienes buscan las riquezas".

"Son todos comportamientos a contracorriente, pero precisamente por eso nos atraen, como el agua fresca y pura atrae a quien camina por el desierto", reflexionó León XIV .

Y recordó que, por eso, "cada 22 del mes, miles de peregrinos acuden hasta aquí desde diferentes países para pasar un día de oración y descanso del alma y del cuerpo".

Robert Francis Prevost, León XIV Foto: EFE El papa León XIV pidió por la paz para Líbano y todo Oriente Medio. Foto Efe EFE

El papa pide por la paz

Ante la tumba del primer santo libanés, el papa confió en su intercesión las necesidades de la Iglesia católica, del Líbano y del mundo.

"Para la Iglesia pedimos comunión, unidad; empezando por las familias, pequeñas iglesias domésticas, y luego en las comunidades parroquiales y diocesanas; y también para la Iglesia universal. Comunión, unidad. Y para el mundo pedimos paz. Especialmente la imploramos para el Líbano y para todo Oriente Próximo", afirmó.

León XIV destacó "que no hay paz sin conversión de los corazones. Por eso, que san Charbel nos ayude a orientarnos hacia Dios y a pedir el don de la conversión para todos nosotros". Efe