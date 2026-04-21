A un año de la muerte del papa Francisco, León XIV llamó a seguir su legado

León XIV llama a recoger el legado del papa Francisco al cumplirse el primer aniversario de su muerte.

Dos papas de la Iglesia católica en una foto: Francisco y León XIV. Foto Efe

León XIV llamó este martes a recoger el legado de su antecesor el papa Francisco, en un mensaje con motivo del primer aniversario del fallecimiento del papa argentino cuyas "palabras y gestos permanecen", según el actual pontífice de la Iglesia católica.

"En el primer aniversario del nacimiento al cielo de nuestro querido papa Francisco, sus palabras y sus gestos permanecen grabados en nuestros corazones", indicó Robert Prevost, ahora León XIV, en un mensaje difundido en su cuenta de la red social X.

El pontífice insta a recoger el legado de Francisco "proclamando siempre la alegría del Evangelio, anunciando la misericordia de Dios y promoviendo la fraternidad entre todos los hombres y mujeres del mundo".

El papa Francisco condenó el feminismo “exagerado” tras recibir fuertes críticas de una universidad católica Foto: EFE El papa Francisco dejó una huella imborrable en la Iglesia católica. Foto: Efe EFE

El papa Francisco, primer papa de Latinoamérica Este martes se cumple un año de la muerte del argentino Jorge Mario Bergoglio, el primer papa latinoamericano, que será recordado en Roma con diversos actos, entre ellos, una misa en la Basílica de Santa María la Mayor, donde él mismo pidió ser enterrado.