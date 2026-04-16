El papa León XIV volvió a apuntar contra Donald Trump: "El mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos"

Durante su visita a Camerún, el Papa León XIV ofreció una homilía en la que expresó su profunda preocupación por los problemas que afectan al continente africano, especialmente la explotación y el saqueo continuos a manos de actores externos. Asimismo, volvió a apuntar contra los líderes “ tiranos ” que destruyen al mundo, en referencia a quienes están enfrente de la guerra de Medio Oriente .

La misa de este jueves tuvo lugar en el aeropuerto de Bamenda, en el país de África Central, donde 20.000 personas se reunieron para escuchar al Sumo Pontífice, quien subrayó que las esperanzas de paz y reconciliación se ven constantemente amenazadas por las diversas dificultades que enfrenta la región.

En su discurso, el Papa destacó los numerosos problemas que azotan al país, entre los que mencionó la pobreza creciente, exacerbada por la crisis alimentaria; la corrupción que afecta las estructuras políticas, sociales y económicas; y los desafíos en los sectores de educación y salud. También hizo referencia a la alta migración de jóvenes en busca de un futuro mejor fuera del continente, un fenómeno que ha tenido un impacto significativo en la región.

Sin embargo, fue en su condena a la intervención extranjera donde el Papa mostró su mayor preocupación. "El mal causado desde afuera por aquellos que, en nombre de la ganancia, siguen entrometiéndose en el continente africano para explotarlo y saquearlo", dijo, resaltando cómo las potencias externas siguen aprovechándose de los recursos y la vulnerabilidad del continente africano, a pesar de las graves consecuencias para sus poblaciones.

La advertencia del Papa sobre el peligro de mezclar las creencias religiosas con la guerra

En la misma homilía, el Papa también advirtió sobre el peligro de mezclar la fe católica con otras creencias o tradiciones esotéricas, advirtiendo sobre las motivaciones políticas y económicas detrás de estas prácticas. En un país donde el 28% de la población es católica, la exhortación a mantener la pureza de la fe fue un tema central de su mensaje.

Enseguida, León XIV instó a la comunidad internacional a tomar un “cambio de rumbo decisivo”, luego de afirmar que el “mundo está siendo devastado por un puñado de tiranos”, en referencia a quienes están enfrente del conflicto en Medio Oriente.

Los recientes ataques de Estados Unidos al papa León XIV

En los últimos días, el Gobierno estadounidense de Donald Trump atacó en reiteradas oportunidades al Sumo Pontífice, tras su cuestionamiento respecto a la escalada bélica en Medio Oriente.

Como si fuera poco, el vicepresidente de EEUU, J.D. Vance, justificó los ataques estadounidenses contra Irán preguntándose: "¿Acaso Dios no estuvo del lado de los estadounidenses cuando liberaron Francia de los nazis?. Sin duda, creo que la respuesta es sí".