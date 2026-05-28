Crecen las expectativas por una posible visita de León XIV a la Argentina en noviembre

El periodista y biógrafo papal Sergio Rubin afirmó que “todavía es una posibilidad, pero es una posibilidad bastante cierta” que el papa León XIV concrete una gira por el Cono Sur hacia noviembre, con escalas en Perú, Uruguay y Argentina.

Según explicó en After Office por la 105.5 FM MDZ Radio , “a medida que pasa el tiempo, se van sumando distintos indicios que van abonando que realmente la posibilidad de que él venga a estos tres países hacia noviembre es muy verosímil”.

27-05-2026 - AO - SERGIO RUBIN - PERIODISTA Y BIÓGRAFO PAPA - Visita papal a la Argentina.mp3

Rubin señaló que Perú aparece como una parada central porque es la “patria adoptiva” del pontífice, donde “estuvo muchos años” como misionero y obispo. Además, remarcó que Argentina y Uruguay son “los dos países de la región que no visitó Francisco”, lo que también influiría en la decisión de la Santa Sede.

Aclaró, sin embargo, que “solamente el Vaticano es el que hace el anuncio oficial de una visita del Papa”, por lo que hasta el momento “no podemos decir que está confirmado”. En ese sentido, estimó que la definición podría conocerse después de la segunda vuelta electoral en Perú y del viaje del pontífice a España previsto entre el 6 y el 12 de junio.

La preparación de una gira regional

El especialista explicó que una visita papal suele organizarse “más o menos seis meses” antes y consideró que el anuncio “no debería ir más allá de junio o principios de julio” para activar la logística y la coordinación eclesiástica. “Hay que poner en marcha todo un mecanismo de organización”, sostuvo, al mencionar cuestiones de seguridad, itinerarios y preparación de los fieles.

También indicó que existe una “avanzada preparatoria” enviada por el Vaticano para “examinar los lugares, ver la factibilidad” y coordinar los detalles en cada país. Sobre el sentido de estos viajes, Rubin explicó que el criterio central es la “visita pastoral”, es decir, “el encuentro del papa con los fieles”, para “confirmarlos en la fe” y alentarlos “a testimoniar los valores del Evangelio”.

Continuidad con Francisco y desafíos actuales

Consultado sobre el perfil de León XIV, Rubin sostuvo que “claramente hay una continuidad” con el papa Francisco, especialmente “en materia social” y en la visión de la Iglesia. Destacó además que el nuevo pontífice puso el foco en temas globales como la paz y la inteligencia artificial.

“El papa cree que tiene que haber algún tipo de regulación” sobre las nuevas tecnologías, afirmó Rubin, y advirtió sobre “el desafío de que se caiga en una deshumanización o que se la use para cuestiones bélicas”.

Finalmente, el periodista consideró que las religiones atraviesan “tiempos de desafíos”, aunque observó que persiste “una necesidad de trascendencia, de espiritualidad”, incluso en sociedades cada vez más atravesadas por las nuevas tecnologías.