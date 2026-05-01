Piedras, palos y gases lacrimógenos en Chile: graves incidentes en las marchas por el Día del Trabajador

Las marchas por el Día del Trabajador en Chile terminaron con disturbios, detenciones y un clima de alta tensión política en las calles. Los incidentes se concentraron principalmente en Santiago de Chile, donde grupos de manifestantes se enfrentaron con efectivos policiales en distintos puntos de la ciudad.

Uno de los focos más conflictivos se registró en las inmediaciones de la Universidad de Santiago. Allí, encapuchados arrojaron piedras, palos y pirotecnia contra las fuerzas de seguridad , que respondieron con gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersar la protesta.

La situación obligó al cierre de varias estaciones del Metro de Santiago, especialmente sobre la transitada avenida Alameda, lo que generó complicaciones para miles de usuarios en plena jornada laboral. Entre los servicios afectados estuvieron estaciones clave como Universidad de Santiago y Estación Central.

Disturbios en Chile en el Día del Trabajador con manifestantes y carabineros: hay detenidos

Disturbios en Chile en el Día del Trabajador con manifestantes y carabineros: hay detenidos

Carabineros confirmó detenciones, aunque sin precisar cifras oficiales, y reportó incidentes en distintos sectores de la capital. En medio de la movilización, también se asistió a un hombre que sufrió una descompensación y debió ser trasladado a un centro de salud.

Las protestas se dieron en un contexto de cuestionamientos al inicio de la gestión del presidente José Antonio Kast, quien asumió el pasado 11 de marzo. Sectores sindicales y de izquierda rechazan su agenda económica, que incluye rebajas impositivas y ajustes fiscales, al considerar que favorecen a los sectores de mayores ingresos.

En paralelo, la Central Unitaria de Trabajadores realizó una movilización separada que se desarrolló sin incidentes. Desde ese espacio, su secretario general criticó las reformas oficiales y advirtió sobre el impacto social de las medidas.

Por su parte, el mandatario defendió su plan económico al asegurar que busca revertir el estancamiento del país. Además, hizo un llamado a que las manifestaciones se desarrollen de manera pacífica y pidió “aislar a los violentos”.