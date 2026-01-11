Israel bombardeó el sur del Líbano en medio de amenazas cruzadas con Irán

En medio de la tensión internacional derivada de la operación militar de los Estados Unidos en Venezuela , la cual secuestró al exdictador Nicolás Maduro y su esposa, Israel atacó el sur del Líbano este domingo por la noche.

La arremetida del ejército israelí se centró en la localidad de Kafr Hata y sus alrededores luego de que se realizara una advertencia de desalojo a los habitantes del lugar. El objetivo de la operación militar habría sido contra una presunta "infraestructura militar" del grupo chií libanés Hizbulá.

Tras emitir la debida advertencia, se lanzó el ataque que, de acuerdo con lo informado por la Agencia Nacional de Noticias libanesa, "los aviones de guerra enemigos lanzaron más de 10 ataques sobre la zona amenazada, lo que provocó una gran destrucción de edificios".

El Ejército de Israel difundió este martes un mensaje dirigido a los habitantes del sur del Líbano, acompañado por un mapa de la zona en el que se marcaba en rojo el área que debía ser evacuada de manera inmediata.

En el aviso, las fuerzas israelíes recomendaron a la población mantenerse a al menos 300 metros de distancia de un complejo que, según sostienen, pertenecería al grupo armado Hizbulá.

Ataques que no cesan

Horas antes, las fuerzas israelíes habían llevado a cabo una serie de bombardeos sobre distintos puntos del sur libanés. De acuerdo con el Gobierno de Israel, los ataques tuvieron como objetivo túneles y depósitos de armas utilizados por el movimiento chií, pese a que continúa vigente el alto el fuego acordado en noviembre de 2024 y al proceso de desarme que atraviesa el grupo.

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano reportó que los aviones de combate israelíes realizaron decenas de incursiones aéreas sobre localidades como Basaliya, Siniya, Tabna, Mahmoudiya, Al Damashqiya y Al Rihan. Además, se registraron más de diez bombardeos en la zona de Al Bureij en el transcurso de una hora, lo que generó una fuerte alarma entre la población local.

Hasta el momento no se difundió información oficial sobre el alcance de los daños ni sobre posibles víctimas. Las autoridades sanitarias del Líbano aún no comunicaron si hubo muertos o heridos como consecuencia de esta ofensiva.

Si bien Hizbulá dejó de lanzar misiles y drones contra el norte de Israel tras el fin de la guerra de 2024, el Gobierno de Benjamín Netanyahu sostiene que el grupo está intentando rearmarse y utiliza ese argumento para justificar la intensificación de los ataques en territorio libanés.

La nueva escalada se produce, además, en un contexto sensible, luego de que el Ejército del Líbano anunciara la finalización de la primera etapa del plan de desarme de Hizbulá, en línea con la estrategia oficial para que solo el Estado tenga el control de las armas. Para Israel, sin embargo, esos avances siguen siendo insuficientes.