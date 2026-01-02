Alerta en Israel ante un posible ataque sorpresa por parte de Irán en plena crisis

Mientras se llevan a cabo protestas contra el régimen de la Revolución Islámica, las Fuerzas de Defensa de Israel siguen atentamente la situación de cerca.

En medio de la crisis que atraviesa Irán, con protestas por la gravísima inflación, la devaluación económica y la opresión del ayatolá Alí Jamenei, Israel mira de cerca la situación y pone en alerta a sus Fuerzas de Defensa.

La intensificación de las protestas tiene a las autoridades de seguridad israelíes alarmadas ya que temen que el régimen de la Revolución Islámica pueda lanzar un ataque sorpresa para distraer la atención de su crisis interna. Así lo informó el periodista Daniel Lerer.

La amenaza de Donald Trump al régimen de Irán En las últimas horas, el presidente estadounidense amenazó con intervenir en caso de que se acreciente la crisis. "Si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate", escribió en su red social Truth Social.