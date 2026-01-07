El Ejército de Irán anunció un ataque "preventivo" contra Israel por amenazas

El jefe del Ejército de Irán consideró como una amenaza directa las declaraciones de los líderes de EE.UU. e Israel sobre las protestas en Teherán.

El comandante en jefe del Ejército iraní, general de división Amir Hatami, declaró este miércoles que Irán considera como una amenaza las declaraciones recientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en relación con las protestas que se desarrollan en el país.

“La República Islámica de Irán considera la intensificación del discurso hostil de los enemigos contra el pueblo iraní como una amenaza, y no permitirá que continúe sin respuesta”, expresó Hatami durante un acto en la Universidad de Mando y Estado Mayor del Ejército, según reportó la agencia estatal Mizan.

Enseguida, Hatami advirtió que cualquier error por parte del enemigo recibiría una respuesta contundente, y aseguró que las fuerzas armadas “cortarán la mano de cualquier agresor”. Estas declaraciones reiteran una línea discursiva sostenida por autoridades iraníes en los últimos días, que acusan a Israel y Estados Unidos de apoyar disturbios internos con el objetivo de debilitar al régimen.

El militar afirmó que las protestas son un fenómeno habitual en cualquier país, pero consideró inusual que estas se conviertan rápidamente en disturbios. Según su visión, esta transformación responde a la intervención directa de actores extranjeros que buscan aprovechar los problemas internos para provocar desestabilización.

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre con reclamos de comerciantes y sectores afectados por la caída del rial y el aumento de la inflación. Sin embargo, las manifestaciones pronto adquirieron un componente político y se extendieron a más de 92 ciudades del país.