Las combatientes del batallón kurdo secreto exclusivamente femenino que "están listas" para luchar contra el régimen iraní

Mientras continúan los bombardeos estadounidenses e israelíes contra Irán , aumenta la especulación sobre la posibilidad de que grupos armados kurdos iraníes con base en Irak crucen la frontera y se unan a la guerra contra la República Islámica.

En respuesta a los ataques, Irán lanzó una ofensiva contra varios grupos kurdos, incluyendo uno con misiles balísticos en el que murió un combatiente. El 7 de marzo, sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que no quiere que los kurdos combatan en Irán.

La BBC tuvo acceso exclusivo a un grupo de combatientes kurdas: un batallón compuesto exclusivamente por mujeres.

Se necesitaron días de espera y negociación para acceder a las profundas cuevas y túneles subterráneos que sirven de base a las combatientes kurdas iraníes en el norte de Irak.

Gestionan una red de comunicaciones secreta y viven aisladas y desconectadas de los servicios públicos en la región semiautónoma del Kurdistán.

Solo una fotógrafa pudo entrar al complejo y pasar diez días con las kurdas.

En las últimas décadas, varios grupos rebeldes kurdos de Irán se han trasladado a las montañas al otro lado de la frontera con Irak.

Se esconden de la inteligencia iraní y sus aliados chiitas en Irak y de las fuerzas turcas.

Recientemente, importantes grupos kurdos iraníes en el norte de Irak formaron una coalición y se ha especulado que el presidente estadounidense, Donald Trump, contactó directamente con los líderes y les pidió que se unieran a la guerra.

En una entrevista telefónica con Reuters el 5 de marzo, Trump afirmó apoyar una ofensiva kurda en Irán. "Creo que sería maravilloso si quisieran hacerlo", dijo.

Sin embargo, el presidente estadounidense declaró a la prensa 7 de marzo que no quiere tropas kurdas en territorio iraní. "No queremos que la guerra sea más complicada de lo que ya está", declaró.

Uno de los grupos más organizados es el Partido de la Vida Libre del Kurdistán (PJAK), que dice llevar años preparándose para volver a desplegar tropas sobre el terreno en Irán.

"Lucho por mi familia y por el pueblo kurdo, que ha sufrido opresión durante mucho tiempo", afirma Aryen, una joven de 21 años.

Es miembro de una unidad de las Fuerzas de Defensa de la Mujer del PJAK.

Como kurda, Aryen cuenta que sufrió injusticia y discriminación en Irán, y que no le quedó otra opción que tomar las armas. Se unió al PJAK hace dos años.

Dentro de bases militares secretas

Valentina Sinis Aryen dice que esta lucha le permite recuperar su identidad como mujer kurda.

Los túneles son refugios seguros con depósitos de alimentos, dinero y municiones.

El PJAK mantiene en secreto el número de sus combatientes, pero unos 60, en su mayoría mujeres, han estado entrenando en esta base desde antes del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Las combatientes participan en ejercicios militares, sesiones ideológicas y practican una amplia gama de habilidades, como tácticas de francotirador y drones.

También se sometieron a revisiones médicas como preparación para su despliegue hacia la frontera, a medida que aumentaban las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

"Esta guerra era muy esperada", le dijo a la BBC Gelawej Ewrin, de 40 años.

A los 20 años, Ewrin abandonó sus estudios de geografía en la ciudad iraní de Urmia y se unió al PJAK como soldado raso. Más tarde se convirtió en portavoz.

Hablando en una de las cuevas secretas, Ewrin cuenta que ha pasado la mitad de su vida en estas montañas y no ha visto a su familia desde que partió.

Afirma que, aunque Jamenei murió en los ataques recientes, la serie de protestas lideradas por mujeres en todo Irán que comenzaron en 2022 ya había debilitado a la República Islámica.

Se refiere a los disturbios provocados por la muerte de Mahsa Amini, una mujer kurda de 22 años que fue arrestada por la policía iraní por no cumplir con las normas que exigen que las mujeres usen el pañuelo.

Valentina Sinis Las combatientes del PJAK siguen los acontecimientos fuera de su red de túneles viendo canales de noticias.

La única opción

Las autoridades iraníes respondieron a las protestas —que se habían convertido en un movimiento llamado "Mujeres, Vida, Libertad"— con una represión letal, pero sirvieron de inspiración para algunos miembros más recientes del PJAK.

Antes de unirse al PJAK, Bigen, de 18 años, participó en las protestas masivas y se negó a usar el velo en la escuela, en un acto de desobediencia civil.

"Las mujeres no tienen muchas opciones", dice Bigen mientras trenza el cabello de una compañera combatiente.

"O sufrimos violencia doméstica y restricciones sociales, o nos protegemos mediante la revolución".

Los grupos rebeldes kurdos son a menudo acusados de reclutar a niños soldados, y Bigen, de hecho, aún era una estudiante en Irán cuando se unió al grupo rebelde hace tres años. Muchas combatientes aquí afirman que, para ellas, la resistencia armada era la única salida.

"Mi lucha es asegurar un futuro libre para la próxima generación de kurdos", afirma la dentista Delal, quien se convirtió en combatiente a los 23 años.

"Para el pueblo kurdo… los últimos doscientos años han estado marcados por la opresión y la violencia", añade.

El PJAK se formó en 2004 y estaba vinculado al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), un grupo separatista turco que depuso las armas el año pasado tras cuatro décadas de conflicto con el Estado turco.

El PJAK afirmó respetar la decisión, pero los kurdos iraníes dijeron que continuarán su resistencia armada contra la República Islámica de Irán.

Tanto Turquía como Irán lo consideran una organización terrorista.

El Ministerio de Defensa turco dice que monitorea las actividades "del grupo terrorista PJAK", al que acusa de fomentar el separatismo étnico y amenazar la paz y la estabilidad en la región.

Temor a una guerra civil

Valentina Sinis Aunque las combatientes han estado entrenando para el combate, esperan no tener que enfrentarse a una guerra civil.

Las combatientes kurdas son conscientes de la magnitud del desafío que les espera, quizás incluso la posibilidad de un conflicto directo con las fuerzas bien armadas de la República Islámica.

"Esperamos no enfrentar una guerra civil", le dice Ewrin a la BBC.

"Debemos hacer todo lo posible para conducir la guerra hacia el colapso del régimen, para que no se desvíe hacia nosotros y nos obligue a luchar entre nosotros en el futuro", añade.

"Medio Oriente se está rediseñando y el pueblo iraní debe unirse y tomar una decisión sobre su futuro".

Los grupos de oposición iraníes esperan que Irán salga de esta guerra como un modelo de democracia en la región, pero temen una espiral descendente si prevalecen las fuerzas nacionalistas.

Los kurdos representan hasta el 10% de los 90 millones de habitantes de Irán y durante décadas se han sentido marginados y perseguidos por la República Islámica.

Desde entonces, Teherán ha intensificado los ataques contra los grupos kurdos iraníes en la región del Kurdistán iraquí.

La BBC habló con los líderes de la nueva coalición y les preguntó sobre su llamada con Trump, pero se negaron a hacer comentarios y rechazaron los informes de que fuerzas de seguridad han cruzado la frontera con Irán.

Sin embargo, el PJAK afirma tener un número "considerable" de fuerzas armadas ya en territorio iraní, esperando el momento oportuno para actuar.

"Nuestra participación militar depende de cómo se desarrollen los acontecimientos en los próximos días", nos dijo un líder.

Encrucijada

Valentina Sinis Delal (izquierda) con una compañera combatiente.

Otros grupos de la oposición kurda iraní afirman estar monitoreando la situación y considerando diversas opciones.

Mustafa Hijri, líder del Partido Democrático del Kurdistán Iraní (PDK), afirma que su mandato es "administrar el Kurdistán iraní durante un período de transición" y exhortó a sus seguidores a abstenerse de represalias que puedan socavar la seguridad.

Mientras tanto, algunas combatientes kurdas expresan dudas sobre si se puede contar con el apoyo de Estados Unidos en cualquier guerra futura.

Una fuente familiarizada con los combatientes kurdos iraníes le dijo a la BBC que los grupos de la oposición no desplegarán fuerzas sobre el terreno a menos que cuenten con el respaldo garantizado de la fuerza aérea estadounidense.

Cree que el ejército iraní se mantiene fuerte y que los combatientes kurdos podrían enfrentarse a un resultado "aplastante" si lanzan una ofensiva terrestre.

Para las combatientes de las Fuerzas de Defensa de las Mujeres, la "libertad" que anhelan ha tardado mucho en llegar.

Delal abandonó los campos de entrenamiento y fue desplegada más cerca de la frontera. Si los kurdos se unen a la guerra contra la República Islámica, es imposible saber cuánto durarán los combates ni cuál será su resultado.

Información adicional de Valentina Sinis.

Las combatientes no revelaron sus nombres reales; se utilizaron identificadores militares para garantizar su seguridad.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC