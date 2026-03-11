Chile protege el 54% de su mar: Boric firma decreto antes de dejar el poder

El presidente de Chile , Gabriel Boric , firmó este martes un decreto que amplía dos importantes parques marinos y deja al país con más de la mitad de su superficie oceánica bajo alguna forma de protección ambiental. La decisión se tomó en el tramo final de su mandato y consolida a Chile entre los países líderes en conservación marina a nivel mundial.

La medida contempla la expansión de los parques marinos Nazca-Desventuradas y Mar de Juan Fernández, ubicados en la región de Valparaíso. Con esta ampliación, el país alcanza un total de 947.142 kilómetros cuadrados de aguas protegidas, según informó el Ministerio de Medio Ambiente.

De esta manera, el 54% de las aguas chilenas dentro de su zona económica exclusiva queda resguardado por distintas figuras de conservación, un porcentaje que posiciona a Chile entre los cinco países con mayor superficie oceánica protegida del planeta.

La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, destacó el impacto internacional de la decisión adoptada por el gobierno chileno. "Estamos muy contentos y orgullosos porque con la decisión del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, Chile se posiciona dentro de los cinco países a nivel mundial que tienen un mayor porcentaje de su mar -perteneciente a la zona económica exclusiva- protegido", afirmó.

La ampliación se concretó mediante la creación de los Parques Nacionales Mar de Juan Fernández II y Nazca Desventuradas II, que buscan resguardar ecosistemas marinos considerados únicos por su biodiversidad y su alto valor ecológico.

Ecosistemas únicos con especies que solo existen en la zona

Desde el Ministerio de Medio Ambiente explicaron que estas áreas albergan especies con un alto grado de endemismo, es decir, organismos que solo habitan en esa región del planeta. "Se trata de ecorregiones con alto endemismo, es decir, donde se encuentran especies que solo existen en este lugar: un 87 % de los peces de Juan Fernández y un 72 % de los peces de las Islas Nazca Desventuradas tienen esta característica", detalló la cartera ambiental.

Además, las autoridades remarcaron que muchas de estas especies presentan vulnerabilidad frente a los cambios ambientales actuales. "Es importante recordar que gran parte de estas son vulnerables ante las actuales condiciones ambientales", subrayaron.

Montes submarinos y biodiversidad excepcional

Los ecosistemas protegidos también se caracterizan por la presencia de montes submarinos, estructuras que funcionan como verdaderos oasis de biodiversidad en el océano. En estas formaciones se desarrollan comunidades de invertebrados marinos como corales de aguas frías milenarios, esponjas hexactinélidas y extensos campos de crinoideos, especies que cumplen un rol clave en el equilibrio ecológico de estos ambientes.

Actualmente, cerca del 23% del territorio chileno cuenta con algún tipo de protección ambiental, a lo que ahora se suma el 54% de sus áreas marinas dentro de las zonas económicas exclusivas.

La decisión se inscribe dentro de la política ambiental impulsada durante el gobierno de Boric, que concluye este miércoles con el cambio de mando presidencial. Durante su gestión se promovió la expansión de parques y reservas naturales tanto terrestres como marinas, reforzando la estrategia de conservación de la biodiversidad en el país.