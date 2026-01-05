La dura advertencia del exprimer ministro de Israel tras el estallido social en Irán: "Esta noche..."
Este lunes, el exprimer ministro de Israel, Naftali Bennett, dio un misterioso mensaje en medio de la tensión con Irán.
En las últimas semanas, Irán se ha convertido en el epicentro de un nuevo estallido social que tiene como principal causa la crisis económica en medio del liderazgo de Ali Khamenei. Desde el 28 de diciembre, miles de iraníes se han manifestado en las calles de Teherán, la capital de Irán, en rechazo de la inestabilidad económica que atraviesa el país de Medio Oriente, siendo la inflación y la fuerte devaluación del rial los principales motivos que dieron inicio al estallido social.
En ese marco, este lunes se registró una explosión y, en consecuencia, un masivo incendio en la principal planta productora de lácteos de Irán, tal como informó el sitio especializado “Mundo en Conflicto”.
Te Podría Interesar
El misterioso mensaje del exprimer ministro israelí por el caos en Irán
Como si fuera poco, este lunes, trascendió un mensaje acotado, pero alarmante, que difundió el exprimer ministro israelí, Naftali Bennett, en sus redes sociales. A través de un tweet en la red social X, Bennett expresó: “Tic, tic. Esta noche”.
Si bien se trata de un mensaje breve, fue contundente, como alertando que esta noche sucederá un evento importante en Irán, en medio del descontento social para con el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, quien habría preparado un plan de escape.
¿Por qué intervendría Israel en el estallido social de Irán?
Luego del fin del conflicto armado entre Israel e Irán en junio de 20205, la tensión entre ambos países sigue vigente. Precisamente, ante el estallido social dentro de Irán, las autoridades israelíes no tardaron en manifestar su opinión y dar a entender que intervendrán.
Asimismo, desde Israel vienen advirtiendo que Irán lleva a cabo un presunto esquema de espionaje coordinado por sus servicios de inteligencia. En ese contexto, detuvieron a dos personas iraníes como supuestos “espías” cerca de la residencia privada del ex primer ministro Naftali Bennett.
La detención se produce en un contexto de creciente tensión entre Israel e Irán, en el que las denuncias sobre actividades encubiertas y amenazas a la seguridad nacional han sido reiteradas por voceros oficiales. En este marco, los arrestos recientes son presentados por las fuerzas de seguridad como ejemplos concretos del tipo de operaciones que, según Israel, buscan vulnerar su estabilidad interna.