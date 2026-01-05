La dura advertencia del exprimer ministro de Israel tras el estallido social en Irán: "Esta noche..."

Este lunes, el exprimer ministro de Israel, Naftali Bennett, dio un misterioso mensaje en medio de la tensión con Irán.

En las últimas semanas, Irán se ha convertido en el epicentro de un nuevo estallido social que tiene como principal causa la crisis económica en medio del liderazgo de Ali Khamenei. Desde el 28 de diciembre, miles de iraníes se han manifestado en las calles de Teherán, la capital de Irán, en rechazo de la inestabilidad económica que atraviesa el país de Medio Oriente, siendo la inflación y la fuerte devaluación del rial los principales motivos que dieron inicio al estallido social.

En ese marco, este lunes se registró una explosión y, en consecuencia, un masivo incendio en la principal planta productora de lácteos de Irán, tal como informó el sitio especializado “Mundo en Conflicto”.

El misterioso mensaje del exprimer ministro israelí por el caos en Irán Captura de pantalla 2026-01-05 132636 El misterioso comunicado del exprimer ministro israelí. X Como si fuera poco, este lunes, trascendió un mensaje acotado, pero alarmante, que difundió el exprimer ministro israelí, Naftali Bennett, en sus redes sociales. A través de un tweet en la red social X, Bennett expresó: “Tic, tic. Esta noche”.

Si bien se trata de un mensaje breve, fue contundente, como alertando que esta noche sucederá un evento importante en Irán, en medio del descontento social para con el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, quien habría preparado un plan de escape.

¿Por qué intervendría Israel en el estallido social de Irán? Luego del fin del conflicto armado entre Israel e Irán en junio de 20205, la tensión entre ambos países sigue vigente. Precisamente, ante el estallido social dentro de Irán, las autoridades israelíes no tardaron en manifestar su opinión y dar a entender que intervendrán.