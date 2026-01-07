Gaza: la Unión Europea pide a Israel que levante el veto a las ONG para acercar ayuda

La Unión Europea ha pedido este martes a Israel que permita el trabajo de las organizaciones no gubernamentales internacionales en Palestina para garantizar la llegada de ayuda humanitaria esencial a la población civil que en Gaza atraviesa una catástrofe humanitaria.

Lo hizo tras la decisión de Israel de vetar a 37 entidades y ordenar la salida de su personal extranjero del enclave antes del 1 de marzo, y en un momento en que la situación en Gaza se agrava con la llegada del invierno .

"Instamos a Israel a permitir que las ONG internacionales operen y entreguen ayuda vital a la población civil necesitada en Palestina. Sin estas ONG internacionales, la ayuda humanitaria no puede distribuirse a la escala necesaria para evitar nuevas pérdidas de vidas en Gaza", han destacado la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, y las comisarías Hadja Lahbib y Dubravka Suica, en una declaración conjunta.

En este sentido, Bruselas subraya que estas entidades deben poder "operar de manera sostenida y previsible" en el terreno, condición indispensable para que la ayuda llegue de forma "rápida, segura y sostenible" a la población afectada.

La Comisión advierte de que, sin su presencia sobre el terreno de Gaza , la asistencia humanitaria esencial no alcanza a quienes más la necesitan, y recuerda que el acceso humanitario es una obligación recogida en el Derecho Internacional Humanitario, que exige a "todas las partes en conflicto garantizar el paso ágil y sin obstáculos de la ayuda imparcial destinada a la población civil ".

Según señalan, además, "con la llegada del invierno, la población palestina se enfrenta a fuertes lluvias y al descenso de las temperaturas sin refugios adecuados, mientras los niños continúan fuera de las aulas y los centros médicos apenas operan por la falta de personal y equipamiento".

Israel retiró de Gaza a las ONG

La petición de la Unión Europea llega después de que el Gobierno de Israel anunciara la retirada de las autorizaciones para operar a 37 organizaciones humanitarias en la Franja de Gaza, entre ellas algunas de las principales agencias internacionales de ayuda. La medida se justifica en el incumplimiento de un nuevo sistema de registro aprobado en marzo de 2025, que introduce requisitos adicionales para la actividad de las ONG sobre el terreno.

Las organizaciones afectadas disponen hasta el 1 de marzo para cesar sus actividades y retirar a su personal extranjero de Gaza, una decisión que ha suscitado críticas de numerosos actores internacionales, incluidos países aliados, agencias de Naciones Unidas y organizaciones humanitarias, que advierten de que la medida agravará aún más la ya crítica situación de la población civil en el enclave. Dpa