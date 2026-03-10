La impresionante cantidad de "objetivos" que Estados Unidos alcanzó en Irán en diez días

Estados Unidos afirma haber alcanzado varios miles de objetivos en Irán tras diez días de la ofensiva que inició en conjunto con Israel.

Irán resiste los ataques de Estados Unidos y la gente protesta en las calles. Foto Efe

El Ejército de Estados Unidos ha afirmado que sus fuerzas han alcanzado "más de 5.000" objetivos en Irán en los diez primeros días de la llamada operación Furia Épica --lanzada junto a Israel--, en la que, asegura, busca "desmantelar el aparato de seguridad iraní", mientras Teherán ha cifrado en más de 1.200 las víctimas mortales.

"Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) están golpeando objetivos para desmantelar el aparato de seguridad iraní, priorizando localizaciones que presentan una amenaza inminente", reza la infografía difundida en redes sociales por el órgano del Ejército estadounidense asignado a Oriente Próximo.

En este documento, el CENTCOM cifra en "más de 5.000" los objetivos alcanzados y asegura haber "dañado o destruido más de 50" buques iraníes.

Las armas usadas por Estados Unidos en Irán Entre los objetivos estarían, según el texto, "centros de comando y control", "edificios del cuartel general" y "sitios de inteligencia" de la Guardia Revolucionaria iraní, sistemas de defensa antiaérea y antibuque, "sitios de misiles balísticos, buques y submarinos de la armada iraní", "capacidades de comunicación militar" y lugares de "fabricación de misiles balísticos y drones".