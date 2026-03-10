Un fuerte terremoto de 5,9 de magnitud se registró en Italia: evalúan el impacto

Según el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología, el terremoto de 5,9 tuvo epicentro en el mar Tirreno, a una considerable profundidad.

El terremoto provocó retrasos en los circuitos de trenes del sur de Italia. Foto Ferrovie dello Stato Italiane

Un terremoto de magnitud 5,9 localizado a gran profundidad en el mar Tirreno se ha registrado esta madrugada, sin causar daños, y ha provocado retrasos en el tráfico ferroviario en el sur de Italia, especialmente en las líneas que conectan con Nápoles y Salerno, debido a las inspecciones de seguridad.

El terremoto ha ocurrido a las 00:03 hora local (23:03 GMT) y, según el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV), se ha localizado a una profundidad "extremadamente elevada" de 414 kilómetros, cerca de la isla de Capri.

Esta ubicación, muy por debajo de la corteza superior donde suelen producirse los terremotos en Italia, contribuyó a que las ondas sísmicas se atenuaran y no se registraran daños materiales ni personales.

Como medida de precaución, la circulación se ralentizó en el nodo de Nápoles (sur) para permitir que los técnicos verificaran el estado de las vías, informó la Red Ferroviaria de Italia (RFI) en un comunicado.

Los trenes en dirección norte desde Salerno y la Estación Central de Nápoles han acumulado este martes retrasos de hasta 100 minutos, mientras que en la estación de Roma Termini se han señalizado variaciones y cancelaciones con demoras de hasta 140 minutos en los trayectos hacia el sur debido al terremoto.