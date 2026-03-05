Medio Oriente: hay 275 mil personas desplazadas en Irán, Afganistán, Pakistán y el Líbano según ACNUR

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) advirtió que más de 275.000 personas se vieron obligadas a desplazarse en distintos países de Medio Oriente y Asia Central en medio de la escalada de tensiones y enfrentamientos en la región.

El fenómeno impacta especialmente en Irán, Afganistán, Pakistán y Líbano, donde miles de familias abandonan sus hogares ante el deterioro de la situación de seguridad desatada por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra los iraníes.

La agencia de Naciones Unidas indicó que ya activó dispositivos de emergencia y asistencia humanitaria en varios puntos de la región para responder al aumento de desplazamientos y advirtió que el escenario continúa cambiando rápidamente.

Según el informe difundido por ACNUR, muchos de los países afectados ya albergaban millones de refugiados y desplazados internos incluso antes de esta nueva crisis, lo que complica la capacidad de respuesta humanitaria.

Uno de los casos más sensibles es el de Irán, que actualmente acoge a 1,65 millones de refugiados y personas que necesitan protección internacional. Allí la agencia opera desde 1984 y mantiene oficinas en Teherán y otros puntos del país.

acnur refugiados onu ACNUR

Aunque todavía no hay cifras confirmadas sobre el desplazamiento interno dentro de Irán, el organismo señaló que la situación evoluciona rápidamente y que sus equipos están preparados para actuar si las autoridades lo solicitan.

El drama de los retornos masivos en Afganistán

La situación también preocupa en Afganistán, donde la agencia alertó sobre el impacto de los retornos masivos de refugiados desde países vecinos.

Desde octubre de 2023, unos 5,4 millones de afganos regresaron al país desde Irán y Pakistán, muchos de ellos en condiciones precarias o contra su voluntad. Solo en lo que va de 2026 más de 232.500 personas volvieron a Afganistán, de las cuales 146.206 llegaron desde Pakistán y 86.253 desde Irán.

Afganistán .jpg

Para el organismo, estos retornos acelerados aumentan las necesidades de asistencia y podrían generar nuevos desplazamientos, además de agravar la inestabilidad en la región.

Miles de desplazados en Líbano

En paralelo, la crisis también se profundiza en Líbano. Allí, los recientes bombardeos y órdenes de evacuación provocaron un fuerte aumento de los desplazamientos internos, especialmente en el sur del país, el valle de la Bekaa y los suburbios del sur de Beirut.

Así Se Iba La Gente De Beirut X: @mhdksafa

De acuerdo con datos del organismo, alrededor de 30.000 personas se encontraban refugiadas en centros colectivos habilitados por el Gobierno, mientras que muchas otras pasaron la noche en sus vehículos o en rutas congestionadas mientras abandonaban las zonas afectadas.

Además, en los últimos días unas 11.000 personas cruzaron desde Líbano hacia Siria, un flujo superior al promedio diario habitual.

Falta de fondos para responder a la crisis

Ante este escenario, ACNUR advirtió que la capacidad de respuesta humanitaria que poseen está en serios problemas de financiamiento ya que, para 2026, la agencia necesita 454,2 millones de dólares para asistir a personas desplazadas en Afganistán, Irán, Pakistán y Asia Central. Sin embargo, hasta finales de febrero solo había recibido el 15% de los fondos requeridos.

Mientras tanto, el organismo mantiene suministros de emergencia listos para desplegar, como tiendas de campaña, mantas, utensilios de cocina y lámparas solares, además de equipos preparados para actuar ante un posible aumento de los desplazamientos en la región.