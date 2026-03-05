"Los están esperando": Irán anunció que está listo ante una posible invasión

En medio de la escalada en Medio Oriente, Irán advirtió que sus fuerzas están “preparadas” ante una posible invasión terrestre de Estados Unidos e Israel.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán comentó que "están listos" para una posible invasión.

Las tensiones siguen en aumento en Medio Oriente, mientras Israel y Estados Unidos continúan con los bombardeos en distintas regiones de Irán. En respuesta, Teherán lanzó nuevas ofensivas contra objetivos en Qatar y Azerbaiyán. En ese contexto, y ante las versiones sobre una posible invasión terrestre, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán aseguró que las fuerzas del país están “preparadas para recibirlos”.

Ali Larijani se refirió en redes sociales a los crecientes rumores sobre un eventual desembarco. Aunque hasta el momento no se habló de manera concreta de una invasión terrestre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, explicó cuáles serían los cuatro pasos a seguir por parte de las fuerzas estadounidenses.

El posteo del secretario del Consejo Supremo de Seguridad de Irán El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional escribió en su cuenta de X: “Los valientes hijos del imán Jomeini y del imán Jameneí los están esperando”.