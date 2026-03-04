Helicópteros y aviones pintados: la insólita estrategia con la que Irán engañó a Estados Unidos e Israel

Videos difundidos por Israel muestran cómo Irán pintó aviones y helicópteros en el aeropuerto de Teherán para engañar a los sistemas de ataque.

Este miércoles, en el quinto día de los enfrentamientos en Medio Oriente y en medio de la escalada por las represalias de Irán contra Israel, se conoció la insólita estrategia que utilizaron las fuerzas iraníes para engañar a Estados Unidos y a las propias fuerzas israelíes: pintaron helicópteros y aviones en los aeropuertos.

Los videos que compartieron las fuerzas de Israel Ataque Falso Estados Unidos Irán (1) Los videos compartidos por las propias autoridades de Israel muestran estas pintadas en el piso que emulan transportes iraníes ubicados en el aeropuerto de Teherán, con aviones F-14 y helicópteros Mi-17. En las imágenes se observa cómo son “destruidos” por misiles, aunque segundos después puede verse que el supuesto “helicóptero” no sufrió ningún daño.