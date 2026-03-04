Helicópteros y aviones pintados: la insólita estrategia con la que Irán engañó a Estados Unidos e Israel
Videos difundidos por Israel muestran cómo Irán pintó aviones y helicópteros en el aeropuerto de Teherán para engañar a los sistemas de ataque.
Este miércoles, en el quinto día de los enfrentamientos en Medio Oriente y en medio de la escalada por las represalias de Irán contra Israel, se conoció la insólita estrategia que utilizaron las fuerzas iraníes para engañar a Estados Unidos y a las propias fuerzas israelíes: pintaron helicópteros y aviones en los aeropuertos.
Los videos que compartieron las fuerzas de Israel
Los videos compartidos por las propias autoridades de Israel muestran estas pintadas en el piso que emulan transportes iraníes ubicados en el aeropuerto de Teherán, con aviones F-14 y helicópteros Mi-17. En las imágenes se observa cómo son “destruidos” por misiles, aunque segundos después puede verse que el supuesto “helicóptero” no sufrió ningún daño.
Te Podría Interesar
Estos métodos de pintar sobre el asfalto se realizaron para engañar a la vigilancia aérea y a los sistemas de identificación de objetivos, emulando técnicas que incluso fueron utilizadas durante la Segunda Guerra Mundial.