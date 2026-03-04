Paralización del turismo por la guerra: empresas de cruceros suspenden los itinerarios en Medio Oriente

La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA) anunció la suspensión total de los itinerarios en Medio Oriente.

La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), que agrupa a decenas de compañías y más de 310 barcos en todo el mundo, anunció este miércoles que todos los itinerarios hacia Medio Oriente se encuentran suspendidos como consecuencia del conflicto militar en la región.

Según informó la directora de la entidad, Maria Deligianni, a la agencia estatal griega AMNA, al menos seis cruceros permanecen anclados en puertos de Dubái, Abu Dabi y Doha, con miles de pasajeros sin poder regresar a sus países debido a la repentina suspensión de las conexiones aéreas.

Paralización del turismo: la medida de las líneas de cruceros Deligianni explicó que las compañías navieras continúan evaluando la evolución del conflicto mientras los buques permanecen en puerto, y trabajan en planes de contingencia alternativos para garantizar la seguridad y comodidad tanto de los pasajeros como de las tripulaciones.

En paralelo, la naviera griega Celestyal anunció la cancelación de dos itinerarios de su crucero Celestyal Journey previstos para el 7 y 14 de marzo desde Doha, así como de las salidas programadas para el 9 y 16 de marzo desde Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos.

La empresa indicó en un comunicado que, "teniendo en cuenta la actual situación geopolítica en la región", decidió poner fin anticipadamente a su temporada en el golfo Pérsico. Además, informó que sus dos buques en la zona, Celestyal Journey y Celestyal Discovery, serán reubicados en Atenas para iniciar su programa previsto en el Mediterráneo.