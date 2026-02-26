Córdoba y Avianca sellaron un acuerdo de conectividad aérea con Bogotá

En el marco de Anato 2026, la 41ª edición de la Vitrina Turística de la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo , la Agencia Córdoba Turismo firmó un acuerdo de promoción conjunta con Avianca , con el objetivo de profundizar la proyección internacional de esa provincia.

Es la primera vez que la aerolínea suscribe un convenio de estas características con Córdoba. El entendimiento se apoya en la conectividad aérea directa entre la provincia y Bogotá, un enlace estratégico que abre la puerta a nuevos mercados prioritarios.

El acuerdo prevé acciones coordinadas de promoción en Colombia, Estados Unidos y España, tres plazas con alto potencial de crecimiento.

La red de Avianca, que conecta 80 destinos en 25 países de América y Europa, será una herramienta central para esta expansión. Actualmente, la compañía opera siete frecuencias semanales entre Córdoba y la capital colombiana, integrando a la provincia a un esquema global de conexiones.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, subrayó la relevancia del paso dado: “La conectividad aérea es indispensable para competir en el mercado internacional. El puente directo con Bogotá no solo permite atraer turistas colombianos, sino insertarnos en una red estratégica para toda la región”, afirmó.

acuerdo avianca y córdoba turismo 2

Desde la compañía aérea, el director de ventas para Suramérica y Colombia, David Alemán, destacó el rendimiento de la ruta: en 2025 se transportaron más de 25.000 pasajeros entre Córdoba y Bogotá, dentro de un movimiento total de 690.000 viajeros desde y hacia Argentina, lo que significó un crecimiento interanual del 49%.

Los números reflejan el dinamismo del mercado y el peso de la conectividad como motor del desarrollo turístico. En ese sentido, la estrategia provincial apunta a posicionar su oferta integral —naturaleza, patrimonio cultural, gastronomía, turismo de reuniones y eventos masivos— en mercados emisores clave.

Con esta alianza presentada en ANATO, Córdoba consolida su política de internacionalización y refuerza su presencia en uno de los encuentros más relevantes del calendario turístico latinoamericano, apostando al avión como vía directa hacia más visitantes, empleo y crecimiento económico.