Efemérides del 26 de marzo: qué pasó un día como hoy

Cada 26 de marzo se recuerdan efemérides fundamentales, en las que se destacan hechos históricos, nacimientos y muertes que dejaron huella en la Argentina y el mundo. La fecha también incluye el Día Mundial del Clima y el Día Mundial para la Concientización de la Epilepsia, dos jornadas que invitan a reflexionar sobre el ambiente y la salud.

Fallece Ludwig van Beethoven a los 56 años. Considerado uno de los mayores genios de la música clásica, dejó una obra monumental con sinfonías, conciertos y sonatas que marcaron un antes y un después en la historia de la música occidental.

El 26 de marzo se celebra una efeméride clave para la región: la creación del Mercosur. Foto: web

Alejandro Agustín Lanusse llega al poder como el tercer presidente de facto de la llamada Revolución Argentina, tras desplazar a Roberto Marcelo Levingston. Su gestión abrió el camino hacia una salida electoral y el regreso del peronismo.

Se concreta un hecho histórico en Washington: Israel y Egipto firman un tratado de paz con la mediación del presidente estadounidense Jimmy Carter. El acuerdo puso fin a décadas de enfrentamientos entre ambos países.

Fallece Miguel Abuelo, líder de la banda Los Abuelos de la Nada. Figura clave del rock nacional, dejó un legado musical que marcó a toda una generación en los años 80.

1991: se crea el Mercosur

En Asunción se firma el tratado que da origen al Mercosur, con la participación de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El acuerdo sentó las bases de la integración económica regional.

2023: muere María Kodama

Fallece María Kodama a los 86 años. Fue la viuda y heredera de Jorge Luis Borges, y una de las principales defensoras de su obra a nivel internacional.

Nacimientos del 26 de marzo

1909: nace Héctor José Cámpora

1935: nace Silvio Soldán

1944: nace Diana Ross

Día Mundial del Clima

Cada 26 de marzo se celebra el Día Mundial del Clima, impulsado por la ONU. La jornada busca generar conciencia sobre el impacto de la actividad humana en el ambiente y la importancia de adoptar hábitos más sostenibles.

En un contexto de cambio climático acelerado, los especialistas advierten sobre el aumento de gases de efecto invernadero, la deforestación y la contaminación como factores clave que afectan el equilibrio del planeta.

Día Mundial para la Concientización de la Epilepsia

También se conmemora el Día Mundial para la Concientización de la Epilepsia, con el objetivo de informar sobre este trastorno neurológico que afecta a millones de personas.

Según la Organización Mundial de la Salud, la epilepsia es una enfermedad crónica no transmisible del cerebro que puede manifestarse con convulsiones o alteraciones en el comportamiento. Se estima que cerca del 70% de los pacientes podría llevar una vida sin crisis con diagnóstico y tratamiento adecuados.

Estas efemérides del 26 de marzo invitan a reflexionar sobre hechos históricos, figuras destacadas y problemáticas actuales que siguen marcando la agenda global.