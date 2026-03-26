Avanza la apertura de una arteria clave en Guaymallén para descomprimir el tránsito

La obra permitirá conectar Bandera de los Andes con Godoy Cruz y aliviar el tránsito en Urquiza durante los trabajos en el Acceso Este.

El municipio avanza con la demarcación vial y los últimos detalles para habilitar una arteria estratégica.

La Municipalidad de Guaymallén inició las tareas finales para la habilitación definitiva de calle Newbery, una obra clave que busca mejorar la circulación y reorganizar el tránsito en una zona estratégica del departamento.

Según informaron desde la comuna, actualmente se están realizando trabajos de demarcación vial, etapa previa a la puesta en funcionamiento de esta nueva conexión. El proyecto forma parte de la megaobra vinculada al Acceso Este, una intervención de gran escala que apunta a optimizar la movilidad urbana.

“Apertura de calle Newbery: puesta a punto de para su habilitación definitiva”, señalaron desde el municipio, al destacar que esta traza permitirá vincular de manera directa dos arterias centrales como Bandera de los Andes y Godoy Cruz, además de descomprimir el tránsito en calle Urquiza mientras continúan los trabajos integrales en la zona.

Una obra integral para mejorar la conectividad La intervención no solo apunta a mejorar la circulación vehicular, sino también a consolidar un nuevo perfil urbano que impacte positivamente en la calidad de vida de los vecinos. En ese sentido, las tareas incluyeron la demolición de la infraestructura existente y la construcción de una nueva base estructural, sobre la cual se colocó la carpeta de concreto asfáltico. También se eliminó una antigua alcantarilla que impedía la conectividad norte-sur de la calle.

Además, se ejecutó la renovación completa de cordones, cunetas y banquinas, con el objetivo de optimizar el escurrimiento del agua mediante nuevas pendientes. A esto se sumó la construcción de puentes vehiculares para los frentistas y nuevas veredas que permiten vincular ambas márgenes de la traza.