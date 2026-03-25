En el Acceso Este están los carteles, pero no la obra: la propaganda oficial que genera confusión

El Acceso Esta de Mendoza está invadido de carteles del Gobierno y la Municipalidad de Guaymallén : "Comienzan las obra ", dice uno de los mensajes. El anuncio hace referencia a la reparación, ampliación y cmabios que habrá en ese acceso, que ahora se transformó en la ruta provincial 22.

Esos mensajes generaron una inquietud en los cientos de miles de personas que lo recorren a diario, ya que se indica que la obra está por iniciarse. Pues en realidad el tramo donde se realiza la propaganda aún no está adjudicado, por lo que tampoco hay fecha de inicio. Lo que ocurre es que se accionó la propaganda en vía pública del inicio, pero sin las precisiones necesarias para informar.

La reformulación del Acceso Este se hará en tres tramos. Antes, la ruta fue transferida a la Provincia y será, justamente, el Estado provincial quien la financiará a través del Fondo de Resarcimiento, los 1023 millones de dólares que Mendoza recibió por los perjuicios que generó la Promoción Industrial. Se trata de los recursos que iban a ir a Portezuelo del Viento u obras hídricas para generar energía y que luego Milei liberó para que Cornejo las use a discreción.

Dos de los tramos ya fueron adjudicados. El último es el más importante porque abarca la zona urbana de Guaymallén y el nudo vial. La Municipalidad de Guaymallén la tomó como propia y comparten cartel con la Provincia.

La cartelería es abundante y tiene distintos mensajes. El que más confunde es el que positivamente indica que "comienzan las obras". Otro de los carteles es más informativo y propone buscar alternativas. "Planificá tu ruta", dice. El resto es propaganda: "Todos los días un paso adelante", mencionan otros carteles, tomando la frase insignia de la gestión de Cornejo. El más pretencioso de todos es el cartel que menciona que "vamos a ser testigos de la obra más grande". Ese cartel tiene los logos compartidos de la Provincia y la Municipaliad. En ese sentido, el Fondo de Resarcimiento tenía como objetivo financiar obras estructurales para el sistema productivo, tal como fue concebida la demanda contra la Nación en su momento.

Para hacer el tramo más complejo del Acceso se presentaron 7 propuestas, que agrupan a 14 empresas. La obra tiene un presupuesto de $70.510 millones (U$S 50,3 millones), para hacer de 11,6 kilómetros de ruta. Originalmente el Acceso era parte de la ruta nacional 7. La Nación no tenía previsto ejecutar obras de mejora. Por eso la Provincia pidió hacerse cargo. La ruta fue transferida a la jurisdicción local para ser la "Ruta Provincial 22". Y se decidió usar el Fondo de Resarcimiento para financiarla.

Cartelería Obra Acceso Este Walter Moreno/MDZ

Los otros tramos sí fueron adjudicados Los tramos anteriores que se licitaron fueron adjudicados a las empresas CEOSA y Cartellone. Para la sección que va desde Arturo González hasta Cervantes, la empresa elegida fue José Cartellone Construcciones Civiles SA con un monto de $19,8 mil millones. En tanto, la otra sección, que va desde Cervantes hasta la Variante Palmira, la ganó Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (Ceosa) por una cifra de $28,7 mil millones.

carteleria obra acceso este En casi todos los postes de luz del Acceso Este hay algún cartel de propaganda sobre la obra que aún no se inicia. Walter Moreno/MDZ

El tercer tramo incluye un reencarpetado desde calle Sarmiento al oeste, una tercera trocha desde la zona del Shopping hasta Arturo González y el ensanchado de los puentes Ponce y Pescara. También está previsto elevar la calzada desde el cruce Sarmiento-Estrada hasta el carril Urquiza y tres nuevos cruces vehiculares superiores en Rosario–Houssay, Azcuénaga–Avellaneda y también del propio carril Urquiza. Entre otras mejoras y obras de arte que están en el pliego, se incluye señaléctica y la reconstrucción del sistema de iluminación. Otra de las claves es el rediseño del sistema de captación y conducción de aguas pluviales para evitar anegamientos, y se incorporarán paseos peatonales, ciclovías y mobiliario urbano.

Las empresas que se presentaron son CEOSA – Constructora San José– Tolcon; Corporación del Sur – José Chediak; Vialmani; Semisa – Hugo del Carmen Ojeda – Obras Andinas; AYFRA SRL - Green; Dafre - Panedile y José Cartellones Construcciones Civiles.