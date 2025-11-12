La aerolínea Avianca designó a un argentino como presidente: quién es

Avianca anunció un nuevo paso en su proceso de renovación corporativa con la designación del argentino Gabriel Oliva como presidente de la compañía, cargo que asumirá de manera inmediata en paralelo a su actual rol de Chief Operating Officer (COO). La decisión forma parte del plan de sucesión aprobado por la Junta Directiva, que contempla la salida de Frederico Pedreira como CEO el 28 de febrero de 2026, tras cinco años al frente de la aerolínea.

Con esta medida, Avianca busca fortalecer su estructura de liderazgo y asegurar una transición fluida en la dirección ejecutiva. Pedreira continuará en funciones hasta su retiro para garantizar la continuidad de los proyectos estratégicos, mientras Oliva comenzará a desempeñar un papel central en la conducción de la empresa desde ahora.

De nacionalidad argentina, Gabriel Oliva cuenta con más de 20 años de experiencia en liderazgo empresarial, 14 de ellos en la industria aérea. Se incorporó a Avianca en 2021 como CEO de Avianca Cargo, donde reposicionó la unidad como líder regional, y posteriormente asumió como COO. Desde ese cargo impulsó una integración más eficiente entre las operaciones de carga y pasajeros, reforzando la seguridad, la eficiencia y la experiencia del cliente.

“Estoy muy agradecido, emocionado y motivado por este nombramiento. Junto a los más de 15.000 miembros del equipo Avianca continuaremos fortaleciendo esta compañía, potenciando nuestro liderazgo en la región y haciendo que los pasajeros nos sigan eligiendo”, expresó Oliva al asumir su nueva función.

El anuncio fue acompañado por mensajes de respaldo desde el Grupo Abra, principal accionista de la aerolínea. Adrián Neuhauser, CEO del grupo, destacó que “Avianca entra en una nueva fase desde una posición de solidez y estabilidad”, y celebró la incorporación de Oliva como parte del plan de sucesión diseñado para el talento interno.

Por su parte, Roberto Kriete, Chairman de la Junta de Avianca, resaltó que la compañía “entra en una etapa de crecimiento sostenido bajo un liderazgo que combina experiencia, visión regional y compromiso con los clientes”. En la misma línea, Constantino de Oliveira Junior, presidente del Consejo de Administración del Grupo Abra, elogió el legado de Pedreira y afirmó que “Gabriel asume con una visión clara para consolidar el futuro de Avianca”.

Durante la gestión de Frederico Pedreira, Avianca llevó adelante una profunda transformación que fortaleció su posición financiera y operativa, expandiendo su red a más de 160 rutas y 80 destinos, y transportando más de 38 millones de pasajeros en 2024.

Con la llegada del argentino Gabriel Oliva a la Presidencia, Avianca inicia una nueva etapa enfocada en la consolidación regional, la eficiencia operativa y la mejora continua del servicio, reafirmando su compromiso de conectar América Latina con vuelos accesibles y confiables.