Donald Trump afirmó que Estados Unidos debe participar de la elección del líder supremo de Irán

El presidente Donald Trump afirmó que debe estar "involucrado en el nombramiento" del próximo líder supremo de Irán tal como ocurrió en Venezuela, y calificó la idea de que Mojtaba Jameneí, el segundo hijo del ayatolá asesinado al inicio de las operaciones militares, sea ungido con el cargo como "inaceptable".

“Están perdiendo el tiempo. El hijo de Jamenei es un peso ligero. Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy (Rodríguez) en Venezuela ”, señaló Trump este miércoles al medio Axios. La presidente interina de Venezuela asumió luego de que Nicolás Maduro fuera secuestrado y capturado por los Estados Unidos como parte de una operación militar llevada adelante el 3 de enero de este año.

Aun cuando desde Irán no se ha realizado un anuncio formal, el hijo de Alí Jameneí, el ayatolá asesinado durante la operación militar de Estados Unidos, sería el favorito para suceder a su padre.

Aun cuando el candidato más fuerte a ocupar el puesto de líder supremo es Mojtaba Jameneí, Trump añadió que no sería capaz de aceptar un nuevo ayatolá que mantenga la línea de las políticas del anterior líder, y que incluso podría obligar a los Estados Unidos a volver a la guerra "en cinco años".

"El hijo de Jamenei me resulta inaceptable . Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán", sentenció.

Estas declaraciones se dieron en el marco de los comentarios realizados por el secretario de Guerra de la administración Trump, Pete Hegseth, quien insistió un día antes con que el objetivo principal de la operación militar estadounidense en Irán no era un cambio de régimen.

Otros funcionarios del Gobierno estadounidense sostuvieron la misma postura desde que Estados Unidos e Israel iniciaron los ataques el sábado pasado, en los que murió el líder supremo iraní Alí Jamenei.

No obstante, en los últimos días la administración estadounidense centró su discurso en la destrucción de las capacidades nucleares y militares iraníes. En ese contexto, Trump también deslizó en distintas oportunidades que tenía en mente posibles figuras para suceder a Jamenei.

Sin embargo, el martes, durante declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, el exmandatario afirmó que “la mayoría de las personas que teníamos en mente están muertas”, en referencia a posibles alternativas dentro del liderazgo iraní.