El polémico video de la Casa Blanca que combina escenas del Call of Duty con bombardeos en Medio Oriente

La Casa Blanca difundió en sus redes sociales un video sobre la ofensiva militar contra Irán editado con una estética inspirada en el popular videojuego de guerra Call of Duty: Modern Warfare III.

El clip combina fragmentos del juego con imágenes reales de ataques en Medio Oriente y fue acompañado por una frase irónica “Cortesía de los Rojos, Blancos y Azules”.

La publicación se viralizó rápidamente en plataformas como X, donde acumuló millones de visualizaciones y miles de comentarios en pocas horas.

El video empieza con una escena tomada del videojuego en la que se activa un ataque masivo (una mecánica conocida como “killstreak”) y luego pasa a mostrar imágenes reales de aviones militares y misiles impactando objetivos en territorio iraní.

El Video De La Casa Blanca Mezclando Escenas Del Videojuego Call Of Duty Y La Guerra En Medio Oriente

Las imágenes corresponden a la ofensiva que Estados Unidos lanzó junto con Israel en Medio Oriente durante los últimos días, en el marco de la escalada militar en la región que comenzó el sábado 28 de febrero.

Estrategia de comunicación en redes

La difusión del video se enmarca en una estrategia de comunicación digital que la administración de Donald Trump ha utilizado en varias ocasiones para promocionar acciones del gobierno en redes sociales.

No es la primera vez que organismos estadounidenses utilizan referencias a la cultura pop o a videojuegos para difundir contenidos institucionales. En publicaciones anteriores se recurrió a imágenes de videojuegos y series para promocionar operativos de seguridad o campañas oficiales, como las realizadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.