El Gobierno firmará un convenio regional de Seguridad con Estados Unidos en medio de la guerra en Medio Oriente

Mientras Estados Unidos se encuentra en plena campaña bélica en Medio Oriente , el ministro de Defensa , Carlos Alberto Presti , participará este jueves de una cumbre de seguridad hemisférica en Miami encabezada por el secretario de Guerra norteamericano, Pete Hegseth. La jornada contará con la presencia de delegaciones de 15 países aliados y finalizará con la firma de un convenio de cooperación internacional en materia de seguridad y defensa.

El encuentro es una nueva muestra del alineamiento total del Gobierno de Javier Milei con la administración de Donald Trump, en un escenario regional marcado por la intervención militar estadounidense en Venezuela. El operativo norteamericano culminó con el arresto de Nicolás Maduro por acusaciones de conspiración, terrorismo y narcotrafico, e intensificó la polarización en la región entre los países alineados con la Casa Blanca y los que resisten su expansión por Latinoamérica.

En paralelo, los esfuerzos de la Secretaría de Guerra que comanda Hegseth están concentrados en la ofensiva conjunta con Israel contra Irán destinado a abortar su plan nuclear, aunque luego Donald Trump reveló que el objetivo final es un cambio de régimen. "Cuando terminemos, tomen el control de su Gobierno. Será suyo para que lo tomen. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones", le enfatizó el republicano a la sociedad iraní.

En ese marco, la Argentina fue el único país latinoamericano que manifestó su apoyo total a la avanzada militar estadounidense-israelí y celebró la eliminación del líder iraní Alí Jamenei, a quien calificó como "una de las personas más malvadas, violentas y crueles que ha visto la historia de la humanidad".

En consecuencia, el Gobierno argentino decidió elevar a "alto” el nivel de seguridad en todo el país y se encuentra monitoreando todos los "objetivos sensibles" del territorio, así como "la infraestructura crítica y la comunidad judia, entre otros, con la finalidad de garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en el territorio nacional". Todo esto en cooperación con agencias internacionales, a fin de asegurar la detección inmediata de posibles riesgos o amenazas contra la seguridad nacional.

La gira de Carlos Presti en Estados Unidos

En ese contexto, el ministro de Defensa, Carlos Presti, se trasladó a Miami para participar de la reunión militar en la sede del Comando Sur de Estados Unidos, donde entre este miércoles y jueves acudieron delegaciones de 15 países del hemisferio aliados de la Casa Blanca para intercambiar información sobre los desafíos regionales.

Se trata de un evento similar a la última reunión de jefes de Estado Mayor Conjunto del continente que se desarrolló en Washington el mes pasado, donde en nombre de la Argentina participó el vicealmirante Marcelo Dalle Nogare.

En esta oportunidad, la reunión encabezada por Pete Hegseth y el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, está destinada a "generar una dinámica de trabajo orientada a fortalecer la cooperación para ser un hemisferio más seguro", según explicaron fuentes gubernamentales a MDZ.

Además de Argentina, hay otros tres países de Sudamérica que participan de la reunión: Ecuador, Bolivia y Paraguay. Todos ellos hoy alineados con las políticas de Washington, motivo por el cual sus presidentes, Daniel Noboa, Rodrigo Paz y Santiago Peña, respectivamente, también viajarán a Miami este sábado para participar de una cumbre de líderes regionales convocada por Donald Trump para evitar el avance de China en Latinoamérica.

En ese contexto, Presti participará este jueves de la firma de una declaración conjunta no vinculante, que se propondrá conformar una coalición orientada a "enfrentar amenazas, proteger las infraestructuras críticas y reforzar la cooperación contra el terrorismo".

La intervención de Argentina en la cumbre

El encuentro estará compuesto de una serie de paneles integrados por representantes de países de América Latina, el Caribe y Sudamérica para profundizar sobre distintos temas, como por ejemplo el crimen organizado, la ciberdefensa y formas de compartir responsabilidades y esfuerzos en tareas comunes como la defensa del territorio.

En ese marco, se prevé que Presti y el resto de los ministros de Defensa tomen la palabra brevemente. Allí, el funcionario de Javier Milei ratificará las prioridades nacionales y los ejes de cooperación regional.

Según pudo saber MDZ, los puntos centrales del discurso del militar serán destacar la posición estratégica de Argentina, su rol en la arquitectura de seguridad y reafirmar los principios de la administración libertaria, que son la libertad y seguridad como ejes centrales.

En su discurso de apertura de sesiones ordinarias, Javier Milei llamó a hacer de la relación entre Argentina y Estados Unidos "una política de Estado" y remarcó: "Tenemos que crear el siglo de las Américas: Make Americas Great Again, de Alaska a Tierra del Fuego. Hagamos Argentina y América grandes nuevamente".